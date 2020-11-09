Я так долго ее искал: на "Танцах со звездами" родилась новая пара влюбленных

"Танцы со звездами" соединили еще одну пару влюбленных. Так, в последнем 11 эфире 8 ноября стало окончательно понятно, что "Холостяк" Сергей Мельник больше не холостяк. Футболист заявил о своих чувствах к гимнастке Анне Ризатдиновой, позвав ее на семейный эфир.

Как оказалось, страсть между ними зародилась после подготовки к эфиру 25 октября. Тогда к участникам присоединились в трио звезды прошлых сезонов. И Анна стала "приглашенной звездой" пары Сергея Мельника и Аделины Дели.

В видеодневнике "Танцев" Мельник признался, что в четвертьфинал ему поможет попасть человек, которого подарил ему проект.

"Ради нее я готов рвать всех и идти до конца", - признался Мельник.

Он рассказал, что после танца 25 октября встречался с Анной еще несколько раз. И теперь ему кажется, что "Аня именно та девушка, которую он так долго искал".

Анна ответила, что рядом с Сергеем чувствует себя "девочкой".

На паркете, как доказательство своих чувств пара выполнила страстную румбу, которую довольно высоко оценили и судьи и поставили 39 баллов.

Сергей Мельник и Анна Ризатдинова, румба (видео: YouTube/Танці з зірками)

Напомним, что в четвертьфинал "Танцев со звездами" прошли четыре пары:

Санта Димопулос и Макс Леонов,

Юлия Санина и Дима Жук,

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк,

Сергей Мельник и Аделина Дели.

А вот фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец вместе с Яной Цыбульской проект покинули.

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