Долго не страдал по Мишиной: полуфиналист "Холостячки" Рыбак засветил на фото свою девушку

Участник шоу "Холостячка" Андрей Рыбак показал на фото свою девушку Алину, из-за которой, собственно у него и происходили неприятные разговоры с Ксенией Мишиной. Героиня проекта в конце концов не выдержала неопределенности и увиливаний парня и решила с ним попрощаться накануне последнего эфира.

На пост-шоу "Жизнь после проекта" Андрей признался, что девушка простила его и они теперь вместе.

"Все хорошо сложилось", - ответил тогда Рыбак на вопрос Мишиной о его личной жизни с этой девушкой.

Девушка Андрея Рыбака (фото: instagram.com/smirnovaaalina)

Тогда Ксения спросила, как быстро у Андрея прошла любовь к ней, в которой он так горячо признавался.

"Странно было бы, если бы я сейчас говорил о том, что она не прошла, потому что съемки закончились достаточно давно, времени прошло много", - сказал Рыбак.

Возлюбленная Андрея Рыбака (фото: instagram.com/smirnovaaalina)

Девушку зовут Алина Смирнова. Она модель и часто постит в своем Instagram фото со съемок. Еще в ноябре Алину заметили на фото, сделанном на одной локации с Андреем.

Девушка Андрея Рыбака (фото: instagram.com/smirnovaaalina)

А недавно пара опубликовала в stories фото с одной и той же вечеринки. И хотя лица девушки не видно, сомнений, что это она не остается.

Андрей Рыбак с Алиной Смирновой

Напомним, что Андрей Рыбак вошел в тройку полуфиналистов шоу "Холостячка". Но Ксения Мишина решила расстаться с парнем из-за его двуличности - хотя он и признавался героине в любви, но постоянно "путался в показаниях".

Андрей признался Ксении, что до того, как пошел на "Холостячку" пообещал другой девушке вернуться и быть с ней. Но потом влюбился в героиню шоу и теперь испытывает муки совести.

Также мы писали, что украинский астролог дала прогноз отношениям Ксении Мишиной с победителем "Холостячки" Александром Эллертом.