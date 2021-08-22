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Мы дома: Осадчая выписалась из роддома и показала милый сюрприз от Горбунова

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Киев, Воскресенье 22 августа 2021 11:02
Мы дома: Осадчая выписалась из роддома и показала милый сюрприз от Горбунова Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Телеведущая Катерина Осадчая, которая 19 августа в третий раз стала мамой, выписалась из роддома всего через два дня после рождения сыночка. Забирать ее приехал муж Юрий Горбунов с их старшим сыном Иваном, а дома он устроил любимой приятный сюрприз.

Трогательными фото из роддома и по приезду домой Катя и Юрий поделились на своих страничках в Instagram.

Четырехлетний Иван встречал маму с большим букетом цветов, который она с радостью приняла.

Мы дома: Осадчая выписалась из роддома и показала милый сюрприз от ГорбуноваМы дома: Осадчая выписалась из роддома и показала милый сюрприз от Горбунова

А дома Горбунов красиво украсил придомовую территорию воздушными шариками и надписью Boy (мальчик).

Многодетная мама сфотографировалась перед воротами дома, держа на руках малыша. Осадчая предстала в белом платье-халате с мелким принтом и черно-белых эспадрильях. Волосы она собрала в хвост и решила обойтись бех макияжа.

"Мы дома! Юрий Горбунов, ты выдумщик. Спасибо тебе, что не устаешь делать сюрпризы", - написала ведущая под снимком.

Мы дома: Осадчая выписалась из роддома и показала милый сюрприз от Горбунова

Катя Осадчая показала милый сюрприз от мужа в день выписки из роддома (фото: instagram.com/kosadcha)

Юрий также выложил трогательный кадр с самыми родными - женой и двумя сыновьями. На фото Иван держится за коляску с новорожденным и с интересом заглядывает в нее.

"Банда собралась", – написал шоумен.

Мы дома: Осадчая выписалась из роддома и показала милый сюрприз от Горбунова

Юрий Горбунов очаровал снимком жены и двоих сыновей - все дома (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Несколькими милыми снимками звездная пара также поделилась в разделе сторис.

"Иван сказал, что катать коляску будет его обязанность", - рассказала счастливая Катя.

Мы дома: Осадчая выписалась из роддома и показала милый сюрприз от ГорбуноваМы дома: Осадчая выписалась из роддома и показала милый сюрприз от Горбунова

Катя Осадчая и Юрий Горбунов познакомили старшего и младшего сыновей (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Катя Осадчая восхитила цветущим видом после родов и рассказала о своем самочувствии и выборе имени для сына.

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Катя Осадчая Юрий Горбунов
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