Дома всегда встречает любимый: Никитюк, сидя на столе, заинтриговала заявлением
Леся Никитюк только вернулась домой из Египта, где в свое удовольствие отдыхала с друзьями. Ведущая забросала сеть фото в бикини, демонстрируя при каждой удобной возможности свои стройные формы. Леди Ле показала, что ее ждало дома.
На странице в Instagram она поделилась оригинальным фото и раскрыла свою тайну.
Леся уселась на стол в стильном аутфите – трендовой укороченой кофте на замке и джинсах серого оттенка с молниями по бокам. Волосы она собрала в хвост и выпустила пару прядей на лицо. Ведущая позирует босиком и расплывается в улыбке.
Леся Никитюк показала своего домашнего помощника (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Як добре повертатися додому, де тебе завжди зустрічає твій коханий... пилосос", - неожиданно закончила интригующую фразу Леди Ле. Поклонники сделали комплименты звезде.
- Улыбка божественна
- Очень красивые ноги
- Хозяюшка
- Ох уж эти ножки
- Ого, штанишки какие
- Красотка
- Крутое фото
- Какие ноги
- Леся, ты такая сексуальная
К слову, хозяйственная Леся уже не первый раз устраивает уборку на камеру. Так, в прошлом году во время карантина она нашла, чем заняться дома. Она устроила интенсивную генеральную уборку, а в конце ролика поклонников ждала сцена в ванной.