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Дома всегда встречает любимый: Никитюк, сидя на столе, заинтриговала заявлением

Новина українською → Вторник 30 марта 2021 17:47
Дома всегда встречает любимый: Никитюк, сидя на столе, заинтриговала заявлением Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Никитюк только вернулась домой из Египта, где в свое удовольствие отдыхала с друзьями. Ведущая забросала сеть фото в бикини, демонстрируя при каждой удобной возможности свои стройные формы. Леди Ле показала, что ее ждало дома.

На странице в Instagram она поделилась оригинальным фото и раскрыла свою тайну.

Леся уселась на стол в стильном аутфите – трендовой укороченой кофте на замке и джинсах серого оттенка с молниями по бокам. Волосы она собрала в хвост и выпустила пару прядей на лицо. Ведущая позирует босиком и расплывается в улыбке.

Дома всегда встречает любимый: Никитюк, сидя на столе, заинтриговала заявлением

Леся Никитюк показала своего домашнего помощника (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Як добре повертатися додому, де тебе завжди зустрічає твій коханий... пилосос", - неожиданно закончила интригующую фразу Леди Ле. Поклонники сделали комплименты звезде.

  • Улыбка божественна
  • Очень красивые ноги
  • Хозяюшка
  • Ох уж эти ножки
  • Ого, штанишки какие
  • Красотка
  • Крутое фото
  • Какие ноги
  • Леся, ты такая сексуальная

К слову, хозяйственная Леся уже не первый раз устраивает уборку на камеру. Так, в прошлом году во время карантина она нашла, чем заняться дома. Она устроила интенсивную генеральную уборку, а в конце ролика поклонников ждала сцена в ванной.

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