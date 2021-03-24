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Нельзя прятать такую красоту: знойная Никитюк в бикини смутила сеть роскошным телом

Новина українською → Среда 24 марта 2021 15:57
Нельзя прятать такую красоту: знойная Никитюк в бикини смутила сеть роскошным телом Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Никитюк весело отдыхает с друзьями в гостеприимном Египте – многие звезды выбирают для зимне-весеннего отдыха именно это направление, ведь карантин и пандемии внесли свои коррективы в планы путешественников и далеко не все страны готовы без особых проблем и сложностей принять туристов. Так, Леди Ле, пользуясь возможностью, не только купается и загорает, но и дефилирует в различных купальниках.

Она устроила очередной фотосет на территории отеля в нежно-розовом бикини и показала результаты в Instagram.

Леди Ле позирует в нежно-розовом бикини, пестрой пляжной накидке и соломенной шляпке. Талию она подчеркнула изящной золотой цепочкой-поясом. На шее – аккуратные бусы.

"Іду на пляж, бо не можна ховати таку красу. Це я про шляпу", - "отличилась" фирменным юмором ведущая.

Нельзя прятать такую красоту: знойная Никитюк в бикини смутила сеть роскошным телом

Нельзя прятать такую красоту: знойная Никитюк в бикини смутила сеть роскошным телом

Леся Никитюк в купальнике взбудоражила сеть (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Кипяток", – написала комплимент Лесе Ольга Цибульская. Поклонники ведущей разделили мнение певицы.

  • Последнее, на что смотришь на этом фото, так это на шляпу
  • Никитюк, у вас прекрасное тело
  • Леся... Какая у вас шикарная фигура! Очень-очень круто!
  • Нереальная
  • Ой, Леся, шикардос
  • Фигурка бомба, Вы молодец
  • Огонь. Горячая штучка
  • Вы прекрасно выглядите! Умничка! Это труд, ежедневный и тяжелый. Приятно смотреть
  • Очень похорошела
  • Какая секси

Напомним, что ранее Леся Никитюк в мини восхитила бесконечными ногами.

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