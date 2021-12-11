Дорофеева в прозрачном белье пожаловалась на претензии Дантеса: мне так лень

Она опубликовала горячее домашнее фото в одновременно расслабленном и соблазнительном луке. Надя позирует в кружевном белом лифчике, приспущенных серых спортивных штанах и уютной вязаной кофте нараспашку. Она перебросила волосы на одну сторону и смотрит в камеру мужа.

Надя Дорофеева соблазнила горячим домашним образом (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Надя привела один из диалогов с мужем. Владимир раскритиковал расслабленный домашний образ жены. Надя решили получить поддержку у подписчиков, и для этого опубликовала соблазнителное фото в интерьерах своего загородного дома.

"Выхожу утром на кухню и Вова спрашивает:

- А что случилось? Я не понял?

Я ему:

- В смысле?

- Че ты так одета?

- Как?

- Ну, красиво…- говорит он

- Я что, обычно дома плохо выгляжу?

- Ну нет, выглядишь ты классно..в отличие от домашней одежды, которая на тебе", - в ролях передала она разговор с мужем.

Певица пожаловалась на усталость и нежелание дома выглядеть, будто на сцене – вместо этого она выбирает удобные и комфортные ауфиты.

Надя часто делится домашними горячими фото (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

"Мне так лень наряжаться, комбинировать цвета, думать о симметрии и вот это вот все.. Хочется просто, чтоб и на диване удобно поваляться, и чтоб уронить еду во время ужина можно смело, и чтоб на полу не жалко лежать, когда полиция стиля приедет, как сейчас, Володя! С каких пор теплые носочки не секси?" - поинтересовалась Надя.

"У меня такой же наряд. В таком хожу обычно. Ну и носки", - поддержал в комментариях Надю ведущий и блогер Анатолий Анатолич. А жена Дмитрия Монатика и соседка Дорофеевой и Дантеса Ирина Монатик оставила смайлы в виде пламени.

В повседневной жизни Надя предпочитает удобство (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Поклонники с уверенностью заявили, что их любимица прекрасна в любом образе.