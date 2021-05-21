Дошел бы пешком: Коляденко наехал на мужа Билык и признался, готов ли вернуть ее

Новость о том, что Ирина Билык разводится с третьим мужем Асланом Ахмадовым всколыхнула ее поклонников. Певица со слезами на глазах рассказала, что расстояние и жизнь в разных странах пагубно повлияли ее пятый брак. Экс-супруг Ирины, Дмитрий Коляденко встал на защиту звезды и заявил, что в распаде семьи винит российского продюсера и фотографа.

Дмитрий считает, что Аслан поступил неправильно, целый год не найдя времени проведать в Украине звездную жену и сына Табриза. Будь он на месте российского продюсера, расстояние и прочие обстоятельства не стали бы препятствием на пути к любимым и родным.

"Я бы пешком дошел. Ну что там идти, тысячу километров? Ты же отец! У тебя сын растет", - возмутился Коляденко.

Впрочем, бросаться в бой за сердце экс-возлюбленной Дмитрий не намерен. Он считает, что лучше дружить, чем быть парой, ведь отношения у бывших влюбленных были очень темпераментными и эмоциональными – страсти в семье кипели не шуточные.

Дмитрий не намерен возобновлять роман с Ириной

"Мне кажется, что нельзя возвращать бывших. Где гарантия, что я опять не буду выбрасывать диваны, опять не буду резать картины, опять не буду ревновать? Мне кажется, лучше начать новую жизнь и мне, и Ире. Дружить можно в любой ситуации. Вот дружить я хочу с ней", – заявил хореограф.