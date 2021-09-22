Довольствуются малой частью: Гвоздева высказалась о несправедливости на "Танцах со звездами 2021"

Илона Гвоздева хоть больше и не является участницей проекта "Танцы со звездами", зато пристально следит за происходящим на главном паркете страны. Так, третий прямой эфир восьмого сезона самого танцевального шоу Украины был посвящен памяти легенды танцев и хореографу с мировым именем Григорию Чапкису, которого не стало этим летом. Илоне удалось побывать на проекте и снова стать частью большой танцевальной семьи.

Традиционно Гвоздева делится с подписчиками в Instagram обзором на выпуск и анализом выступлений звездных новичков. Этот раз не стал исключением.

Илона считает, что постановки для пар ставят несправедливо – одним достается яркое, феерическое шоу с сопровождением, декорациями и атрибутикой, а другие же вытаскивают номера своими силами. У хореографа сложилось двоякое впечатление от третьего прямого эфира "Танців з зірками 2021".

Илона Гвоздева побывала на третьем прямом эфире "Танців з зірками 2021" (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Есть пары, которым дают максимальное количество возможностей (свет,музыка,графика,спецэффекты,костюмы,сюжет,номера,постановщиков и так далее), и вторая категория ребят, которые выжимают максимум из себя и довольствуются малой частью общего шоу. Почему так, спросите вы? Увы, ответ кроется за 7 замками и только продюссер шоу знает разгадку", - порассуждала Гвоздева.

По ее мнению, невзирая на все организационные моменты выступлений, участники "из эфира в эфир проделывают колоссальную работу, большинство танцоров стараются максимально раскрыть потенциал своей звезды".

"Старенькие" вернулись на главный паркет страны ради участия в особенном эфире (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Гвоздева тонко подметила другие плюсы третьего эфира, а также особое внимание уделила номеру в память о Григорие Чапкисе, возмутившись тем, что отдать дань памяти пришло мало его коллег.

"Прекрасный номер-открытие, хочется больше таких номеров, особенно с членами жюри, по-прежнему невероятная графика (почему у нас ее не было?), невероятные костюмы, наконец напоминают бальные, невероятный номер в память о смерти Чапкиса Г. Н. Хотя, для меня было удивлением, что пришло очень мало коллег, но это дело лично каждого", - подытожила она.

Также Илона отметила, что после того, как "старенькие вернулись на сцену" (в эфире можно было увидеть участников прошлых сезонов), то рейтинги программы сразу пошли вверх, "чего не скажешь про второй эфир".