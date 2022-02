Dr. Dre, Snoop Dogg и Eminem: поклонники в восторге от выступления рэп-звезд на Супербоуле-2022

Halftime Show уже само по себе привлекает миллионы зрителей по всему миру. Традиционно его смотрят на несколько миллионов человек больше, чем средние показатели зрителей во время игры.

НФЛ и Pepsi выпустили пафоснейшее промо, так что можно было ожидать выдающегося выступления от артистов.

Секретным гостем шоу в перерыве стал 50 Cent - он начал выступление вниз головой. Ему пришлось провисеть вниз головой какое-то время, пока свои куплеты не исполнят Снуп Догг и Доктор Дре.

Эминем завершил свое выступление, встав на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны") - жест, означающий борьбу против расизма и полицейского насилия. Ранее сообщалось, что Эминем уведомил НФЛ, что встанет на одно колено во время выступления, однако представители Лиги ему отказали.

Eminem took the knee despite NFL told him not to. Legend behaviour. #PepsiHalftime #HalfTimeShow #Eminem pic.twitter.com/SOJUqZS89o