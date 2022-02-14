Dr. Dre, Snoop Dogg и Eminem: поклонники в восторге от выступления рэп-звезд на Супербоуле-2022
В ночь с 13 на 14 февраля в Лос-Анджелесе прошло важнейшее культурно-спортивное событие начала года Супербоул-2022. В США это главный матч года.
В большом перерыве между двумя половинами игры состоялось традиционное музыкальное шоу. На этот раз выступал не один исполнитель, а сразу несколько культовых представителей американского хип-хопа. Совместный мини-концерт дали Эминем, Снуп Догг, Кендрик Ламар, Доктор Дре и Мэри Блайдж.
Halftime Show уже само по себе привлекает миллионы зрителей по всему миру. Традиционно его смотрят на несколько миллионов человек больше, чем средние показатели зрителей во время игры.
НФЛ и Pepsi выпустили пафоснейшее промо, так что можно было ожидать выдающегося выступления от артистов.
Секретным гостем шоу в перерыве стал 50 Cent - он начал выступление вниз головой. Ему пришлось провисеть вниз головой какое-то время, пока свои куплеты не исполнят Снуп Догг и Доктор Дре.
Эминем завершил свое выступление, встав на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны") - жест, означающий борьбу против расизма и полицейского насилия. Ранее сообщалось, что Эминем уведомил НФЛ, что встанет на одно колено во время выступления, однако представители Лиги ему отказали.
Eminem took the knee despite NFL told him not to. Legend behaviour. #PepsiHalftime #HalfTimeShow #Eminem pic.twitter.com/SOJUqZS89o— akie (@akie_stark) February 14, 2022
Зрителей настолько захлестнула волна ностальгии и восторга от выступления, что они принялись писать восторженные комментарии.
"В какой-то момент это было похоже на мое детство, это настолько легендарно, увидеть их всех на сцене вместе, у меня глаза на мокром месте. Я рад, что 50 Cent тоже привлекли. ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!". - написал один из фанатов.
"Я сказал своим детям, что это Мстители", - пошутил другой.
"Это было ЛЕ-ГЕН-ДАР-НО!!!", - не унимались фанаты.
Ранее мы писали, что "Лос-Анджелес" стал чемпионом НФЛ-2021