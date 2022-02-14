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Dr. Dre, Snoop Dogg и Eminem: поклонники в восторге от выступления рэп-звезд на Супербоуле-2022

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США, Понедельник 14 февраля 2022 12:37
Dr. Dre, Snoop Dogg и Eminem: поклонники в восторге от выступления рэп-звезд на Супербоуле-2022 Эминем, Снуп Догг, Кендрик Ламар, Доктор Дре и Мэри Блайдж (фото: youtube.com/NFL)
Автор: Сергей Кулик

В ночь с 13 на 14 февраля в Лос-Анджелесе прошло важнейшее культурно-спортивное событие начала года Супербоул-2022. В США это главный матч года.

В большом перерыве между двумя половинами игры состоялось традиционное музыкальное шоу. На этот раз выступал не один исполнитель, а сразу несколько культовых представителей американского хип-хопа. Совместный мини-концерт дали Эминем, Снуп Догг, Кендрик Ламар, Доктор Дре и Мэри Блайдж.

Halftime Show уже само по себе привлекает миллионы зрителей по всему миру. Традиционно его смотрят на несколько миллионов человек больше, чем средние показатели зрителей во время игры.

НФЛ и Pepsi выпустили пафоснейшее промо, так что можно было ожидать выдающегося выступления от артистов.

Секретным гостем шоу в перерыве стал 50 Cent - он начал выступление вниз головой. Ему пришлось провисеть вниз головой какое-то время, пока свои куплеты не исполнят Снуп Догг и Доктор Дре.

Эминем завершил свое выступление, встав на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны") - жест, означающий борьбу против расизма и полицейского насилия. Ранее сообщалось, что Эминем уведомил НФЛ, что встанет на одно колено во время выступления, однако представители Лиги ему отказали.

Зрителей настолько захлестнула волна ностальгии и восторга от выступления, что они принялись писать восторженные комментарии.

"В какой-то момент это было похоже на мое детство, это настолько легендарно, увидеть их всех на сцене вместе, у меня глаза на мокром месте. Я рад, что 50 Cent тоже привлекли. ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!". - написал один из фанатов.

"Я сказал своим детям, что это Мстители", - пошутил другой.

"Это было ЛЕ-ГЕН-ДАР-НО!!!", - не унимались фанаты.

Ранее мы писали, что "Лос-Анджелес" стал чемпионом НФЛ-2021

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