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Дреды, черные ногти, яркий макияж: Юлия Санина шокировала фанатов своим фото 9-летней давности

Новина українською → Пятница 30 октября 2020 14:48
Дреды, черные ногти, яркий макияж: Юлия Санина шокировала фанатов своим фото 9-летней давности Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Певица показала снимок 9-летней давности

Юлия Санина – одна из любимых участниц проекта "Танцы со звездами 2020". Фанаты всегда поддерживают свою фаворитку, а она отвечает им взаимностью – готовится к каждому выпуску, как к последнему, и буквально "рвет" танцпол.

Иногда лидеру Hardkiss приходится и вовсе невесело: недавно Юлия вышла на сцену "под" обезболивающими препаратами, из-за того, что во время тренировок она сильно травмировала бедро. Но Санина меньше всего хотела подвести своего партнера по танцполу Диму Жука, так что, стиснув зубы и забыв о боли, Юлия вышла и, как обычно, задала жару.

"Генеральный прогон. И за несколько часов до эфира я получаю травму ребра. В тот момент я ревела и от боли, и от обиды за все, что с нами произошло. Но точно знала, что теперь я просто обязана выйти на паркет и доказать, что я все смогу", - написала Санина тогда в своем микроблоге.

А еще Юлия обожает делиться своими личными радостями жизни, например, показать снимок с любимой семьей или свой собственный, но в непривычной фанатам обстановке. В этот раз певица показала фолловерам, как она выглядела, ни много, ни мало, 9 лет назад.

Дреды, черные ногти, яркий макияж: Юлия Санина шокировала фанатов своим фото 9-летней давностиЮлия Санина поделилась давним снимком (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Со стильной прической-дредами и я с яркими стрелками на глазах, певица и тогда, и сейчас выглядит просто великолепно.

Напомним, что недавно Юлия в своем Instagram показала трогательное семейное фото с мужем и подросшим сыном. На черно-белом снимке вся семья смотрит в кадр, супруг Саниной, продюсер The Hardkiss Валерий Бебко, улыбается, а вот у сыночка Дани серьезное лицо.

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