Не думайте, что все гладко: жена Павлика раскрыла правду о семейной поездке в Закарпатье

Екатерина назвала первую поездку с сыном после родов "самым удивительным путешествием в жизни". За короткое время она проехала маршрут: Киев- Львов - с.Поляна - с.Шаян - Мукачево - Буковель - Ровно – Киев. Все 2000 км пути жена артиста была за рулем.



"7 отелей за две недели с месячным Мишуткой

6 городов

Жара 35 градусов

Холод 13 градусов

Ливень и ураган в Мукачево

Аномальная жара в Шаян", - коротко и наглядно рассказала о поездке молодая мама.

Екатерина поделилась кадрами из первого путешествия с сыном (instagram.com/repyahovakate)

Екатерина отметила, что путешествие было сложное и одновременно приятное.

"Некоторые трудности остаются за кадром, не думайте, что все так гладко и просто. У всех есть сложности. Но самое главное, что Мишутке нравится. Он обожает спать на улице, особенно, когда не жарко. И все это меня вдохновляет намного больше, чем пребывание в Киеве. Возможно, даже в путешествии я физически уставала больше, но морально и психологически мне было однозначно легче", - поделилась своими наблюдениями Репяхова.

В это время Виктор Павлик опубликовал полное нежности фото с сыном. Малыш мирно спит на груди у папы, который тоже прикрыл глаза и задремал вместе с ребенком.

Виктор Павлик с сыном умилил сеть (instagram.com/viktorpavlik)