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Идеальный праздник: Осадчая восхитила видом молодой мамы-именинницы и показала нарядного сыночка

Новина українською → Воскресенье 28 февраля 2021 09:57
Идеальный праздник: Осадчая восхитила видом молодой мамы-именинницы и показала нарядного сыночка Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Катя Осадчая всегда придерживается и чтит семейные традиции. Ведущая обожает проводить время с родными и старается по максимуму уделить им внимание и согреть душевным теплом. Тем более, когда для этого есть весомые поводы. Так, 27 февраля мама ведущей Анна Павловна отмечает день рождения. По такому поводу за столом собралась вся семья.

Ведущая и ее муж Юрий Горбунов запостили самые яркие кадры семейного торжества в Instagram.

Так, Катя сфотографировалась с мамой-именинницей, которая выглядит моложаво и стильно – Анна Павловна надела модный свитер молочного оттенка с узором. Также она показала сидящего за столом сыночка Ивана. Лица мальчика не видно, ведь звездные родители не показывают его поклонникам.

"Наше найтепліше сімейне свято - День народження Мами! Мамо, з Днем народження! Квітни, а ми просто завжди будемо поруч", – написала трогательное поздравление для самого родного человека теледива.

Идеальный праздник: Осадчая восхитила видом молодой мамы-именинницы и показала нарядного сыночка

Идеальный праздник: Осадчая восхитила видом молодой мамы-именинницы и показала нарядного сыночка

Катя показал, как отмечает день рождения мамы в семейном кругу (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики Осадчей восхитились цветущим видом ее мамы и присоединились к поздравлениям.

  • Мамуля выглядит супер!
  • Две красавицы
  • Так вот в кого Катя такая красивая
  • У красивой мамы красивая дочь
  • Такая молодая мама

Юрий также поделился селфи с нарядной женой, ведь он также присутствовал на дне рождения тещи.

Идеальный праздник: Осадчая восхитила видом молодой мамы-именинницы и показала нарядного сыночка

Катя и Юрий сделали совместное селфи (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, что ранее Юрий Горбунов признался, почему пара до сих пор не показала лицо сына Ивана и рассказал, что мечтает о дочке.

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