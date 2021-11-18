Двое из ларца: Владимир Остапчук показал подросшего сына - свою копию
Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук старается проводить как можно больше времени со своими детьми от первого брака с Еленой Войченко. 37-летний шоумен показал новое фото с трехлетним сыном Эваном и поразил сходством с малышом.
Милый снимок с мальчиком он опубликовал на своей странице в Instagram.
На фото Владимир держит подросшего сына на плечах, а тот пытается сделать ему "рожки". Оба они при этом счастливо улыбаются на камеру и явно хорошо проводят время вместе.
Судя по зелени вокруг, кадр был сделан несколько раньше.
"Мой маленький копипаст. Похожи?" - поинтересовался у поклонников Остапчук.
Владимир Остапчук показал сына - свою маленькую копию (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Новая жена ведущего Кристина Горняк не прошла мимо и отреагировала на публикацию.
"Очень! А самое главное, что у него чувство юмора папино!" - написала она.
Фолловеры Владимира согласились, что Эван просто-таки его маленькая копия, и порадовались за папу и сына. Хотя нашлись и такие, кто считает, что малыш больше похож на маму.
- Да, конечно, Владимир!!! Это ваш клон, прямо няшечка!
- Оооочень похожи
- Копія
- Нет, на красавицу жену-маму
- Красивые
- Папина копия
- Дуже схожий на Вас
- Супер! Двое из ларца
- Обалдеть, одно лицо!
- Крутышки
- Маленький позитивчик!
- Точно твой родственник, такой котик хороший
- Да, дуже схожий на тата
- На маму схожий
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