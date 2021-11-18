Двоє зі скриньки: Володимир Остапчук показав сина - свою копію

Популярний український телеведучий Володимир Остапчук намагається проводити якомога більше часу зі своїми дітьми від першого шлюбу з Оленою Войченко. 37-річний шоумен показав нове фото з трирічним сином Еваном і вразив схожістю з малюком.

Милий знімок з хлопчиком він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На фото Володимир тримає сина на плечах, а той намагається зробити йому "ріжки". Обидва вони при цьому щасливо посміхаються на камеру і явно добре проводять час разом.

Судячи по зелені навколо, кадр був зроблений трохи раніше.

"Мій маленький копіпаст. Схожі?" - поцікавився у шанувальників Остапчук.

Володимир Остапчук показав сина - свою маленьку копію (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нова дружина ведучого Христина Горняк не пройшла повз і відреагувала на публікацію.

"Дуже! А найголовніше, що у нього почуття гумору татове!" - написала вона.

Фолловери Володимира погодилися, що Еван просто-таки його маленька копія, і пораділи за тата і сина. Хоча знайшлися і такі, хто вважає, що малюк більше схожий на маму.