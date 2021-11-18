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Двоє зі скриньки: Володимир Остапчук показав сина - свою копію

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Четвер 18 листопада 2021 12:32
Двоє зі скриньки: Володимир Остапчук показав сина - свою копію Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Марина Настевич

Популярний український телеведучий Володимир Остапчук намагається проводити якомога більше часу зі своїми дітьми від першого шлюбу з Оленою Войченко. 37-річний шоумен показав нове фото з трирічним сином Еваном і вразив схожістю з малюком.

Милий знімок з хлопчиком він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На фото Володимир тримає сина на плечах, а той намагається зробити йому "ріжки". Обидва вони при цьому щасливо посміхаються на камеру і явно добре проводять час разом.

Судячи по зелені навколо, кадр був зроблений трохи раніше.

"Мій маленький копіпаст. Схожі?" - поцікавився у шанувальників Остапчук.

Двоє зі скриньки: Володимир Остапчук показав сина - свою копію

Володимир Остапчук показав сина - свою маленьку копію (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нова дружина ведучого Христина Горняк не пройшла повз і відреагувала на публікацію.

"Дуже! А найголовніше, що у нього почуття гумору татове!" - написала вона.

Фолловери Володимира погодилися, що Еван просто-таки його маленька копія, і пораділи за тата і сина. Хоча знайшлися і такі, хто вважає, що малюк більше схожий на маму.

  • Так, звичайно, Володимир!!! Це ваш клон, прямо няшечка!
  • Дуууже схожі
  • Копія
  • Ні, на красуню дружину-маму
  • Красиві
  • Татова копія
  • Дуже схожий на Вас
  • Супер! Двоє зі скриньки
  • Очманіти, одне обличчя!
  • Крутишки
  • Маленький позитивчик!
  • Точно твій родич, такий котик хороший
  • Так, дуже схожий на тата
  • На маму схожий

Раніше ми писали, що Володимир Остапчук з дружиною влаштували романтичний фотосет на даху в Парижі.

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Володимир Остапчук
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