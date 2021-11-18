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Двое из ларца: Владимир Остапчук показал подросшего сына - свою копию

Автор: Марина Настевич

Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук старается проводить как можно больше времени со своими детьми от первого брака с Еленой Войченко. 37-летний шоумен показал новое фото с трехлетним сыном Эваном и поразил сходством с малышом.

Милый снимок с мальчиком он опубликовал на своей странице в Instagram.

На фото Владимир держит подросшего сына на плечах, а тот пытается сделать ему "рожки". Оба они при этом счастливо улыбаются на камеру и явно хорошо проводят время вместе.

Судя по зелени вокруг, кадр был сделан несколько раньше.

"Мой маленький копипаст. Похожи?" - поинтересовался у поклонников Остапчук.

Владимир Остапчук показал сына - свою маленькую копию (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Новая жена ведущего Кристина Горняк не прошла мимо и отреагировала на публикацию.

"Очень! А самое главное, что у него чувство юмора папино!" - написала она.

Фолловеры Владимира согласились, что Эван просто-таки его маленькая копия, и порадовались за папу и сына. Хотя нашлись и такие, кто считает, что малыш больше похож на маму.

  • Да, конечно, Владимир!!! Это ваш клон, прямо няшечка!
  • Оооочень похожи
  • Копія
  • Нет, на красавицу жену-маму
  • Красивые
  • Папина копия
  • Дуже схожий на Вас
  • Супер! Двое из ларца
  • Обалдеть, одно лицо!
  • Крутышки
  • Маленький позитивчик!
  • Точно твой родственник, такой котик хороший
  • Да, дуже схожий на тата
  • На маму схожий

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук с женой устроили романтический фотосет на крыше в Париже.

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Владимир Остапчук