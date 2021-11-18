Двое из ларца: Владимир Остапчук показал подросшего сына - свою копию

На фото Владимир держит подросшего сына на плечах, а тот пытается сделать ему "рожки". Оба они при этом счастливо улыбаются на камеру и явно хорошо проводят время вместе.

Судя по зелени вокруг, кадр был сделан несколько раньше.

"Мой маленький копипаст. Похожи?" - поинтересовался у поклонников Остапчук.

Владимир Остапчук показал сына - свою маленькую копию (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Новая жена ведущего Кристина Горняк не прошла мимо и отреагировала на публикацию.

"Очень! А самое главное, что у него чувство юмора папино!" - написала она.

Фолловеры Владимира согласились, что Эван просто-таки его маленькая копия, и порадовались за папу и сына. Хотя нашлись и такие, кто считает, что малыш больше похож на маму.