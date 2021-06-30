Джамала с экстремальным декольте напророчила победу украинским футболистам: видеоподтверждение

"Вы знаете, может, я и не большой знаток футбола, но у меня чувство, что поле – как сцена. Когда вы выходите на него, то вы просто получаете удовольствие, потому что это ваше любимое дело. Поэтому я знаю, что вы завтра победите. Почему? Потому что вы невероятные!" - говорит в камеру певица.

В тексте поста артистка уточнила, что записала обращение за час до концерта и за день до исторического матча.



"Водій поруч: Та куди нашим зі шведами тягатись?!

Я: Звісно, я не спец, але точно знаю, наша віра вирішує.

Водій: От ви так впевнено сказали: "Ви переможете!". А якщо ні?

Я: Головне — віра і надія.

Ну, і, звичайно, робити все можливе від себе!" - передала она свой диалог с шофером накануне игры украинцев.

Также Джамала похвасталась выигранным спором с мужем. Оказалось, что Бекир Сулейманов "продул" звезде очки Christian Dior.