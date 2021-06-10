Джамала поразила смелым фотосетом топлес: становится жарко

Джамала не один месяц боролась с лишними кило, появишимися после рождения второго малыша Селим Гирая. Певица предпочла обратиться к специалисту и не захотела худеть в ущерб сздоровью, а предпочла это делать грамотно. Она пришла в свою идеальную форму и теперь смело щеголяет в облегающих платьях, сражая окружающих. Но артистка решила пойти дальше и снялась в смелом фотосете топлес.
Звезда опубликовала пикантные эстетичные кадры в Instagram.
На Джамале - белые трендовые джинсы клеш с высокой посадкой, массивные кроссовки и классический пиджак пудрового оттенка, который она надела задом наперед. Таким образом певица умело прикрыла обнаженный бюст, соблазнительно оголив спину.
Она позирует, сидя на стуле. Такой ракурс помог подчеркнуть оглуглые, обтянутые джинсми ягодицы и очертания стройной талии.
Волосы Джамала собрала на макушке рукой, открыв таким образом лицо.На нескольких кадрах распущенные подкрученые локоны струятся по спине артистки. Естественный макияж лишь подчеркнул природные данные певицы.
"Становится жарко", – подписала Джамала.
Поклонников покорили смелые и соблазнительные естетичные кадры их любимицы.
Напомним, что ранее Джамала рассказала, при каких обстоятельствах примет участие в Танцах со звездами.