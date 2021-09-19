Джамала растрогала трагической историей своей семьи и показала архивные фото

Следующий эфир "Танцев со звездами" , который состоится в воскресенье, 19 сентября, будет посвящен теме "Год, который изменил мою жизнь". Джамала отметила сразу два таких года, а также рассказала трагическую историю из жизни своей семье и показала архивные кадры.

Как отметила звезда, именно этим историям и будет посвящен ее номер в предстоящем эфире шоу. Также артистка выложила серию снимков из своей жизни - времен участия в "Евровидении", беременности и уже с сыновьями, свадьбы, а также показала свою прабабушку.

По словам Джамалы, в ее жизни было два поворотных года - 1944 и 2016.

"Завтра наш номер на "Танцах со звездами" будет посвящен "году, который изменил жизнь". На самом деле, тут можно было бы перечислить много важных событий - победа на Новой волне, встреча мужа, рождение первого и второго ребёнка. Но есть два года, которые для меня предрешили историю: 2016 - поворотная в моей творческой жизни победа на Евровидении, "1944" - не только победная песня, но история моей семьи, изменившая ход целого рода Джамаладиновых. Конечно, за эти 5 лет я рассказала очень многое про все эти события. Но есть кое-что, о чем я не говорила никогда", - поделилась певица.

Далее она поведала душераздирающую историю о тяжелой жизни крымских татар, которая коснулась и ее семьи.

"У моей къарткъартаны (прабабушки) было пятеро детей. Самая младшая дочь Сусана, которая не выдержала двухнедельного пути в товарном вагоне по дороге в среднюю Азию во время депортации. И четверо сыновей, которых прабабушка вырастила, поставила на ноги. И всем им - Айяру, Сейяру, Айдеру, Исмету - удалось вернуться на родину в Крым. Среди них мой родной дедушка Айяр. Насколько же сильна любовь и преданность родным краям, не устаю этому удивляться каждый раз!" - рассказала Джамала.



Джамала растрогала архивными кадрами из своей жизни (фото: instagram.com/jamalajaaa)