Джамала сделала неожиданное заявление об участии в "Танцах со звездами": "дома возникли споры"

Джамала рассказала, что недавно во время одного из светских выходов ведущий самого танцевального проекта страны, Юрий Горбунов прямо со сцены пригласил ее поучаствовать в "Танцах со звездами". Певица, которая является мусульманка, призналась, что родные активно обсудили возможное появление артистки на главном паркете страны и стали переживать, что она появится перед зрителями в слишком откровенных нарядах.

"Дома возникли споры: "Там же такие костюмы, а там же всех поднимают". Если я действительно пойду, то надо будет писать под меня какой-то контракт", - прокомментировала певица.

Джамала рассказала о реакции родных на возможное участие в "Танцах со звездами"

Также Джамала прокомментировала победу Måneskin на "Евровидении 2021". По словам певицы, итальянцы поначалу не попали в ее поле зрения и не стали фаворитами, но их победу она считает справедливой причем, во многом благодаря харизматичному фронтмену Дамиану Давиду.

"У него есть безумный фактор привлечения — он смотрит на тебя и говорит: "Смотри меня до конца!". У тебя нет шанса. Это абсолютная победа. Поэтому, мне кажется, Go_A заняли пятое место очень справедливо и очень честно", — считает артистка.