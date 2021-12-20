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Джамала умилила семейными кадрами и похвасталась достижениями сыночков

Автор: Марина Настевич

Украинская певица Джамала - мама двоих сыновей. Она поздравила младшего с важной датой и похвасталась достижениями мальчишек.

На своей странице в Instagram артистка поделилась нежными семейными фотографиями, а также видео с сыновьями.

Так, Джамала показала снимок в полном составе - с мужем Бекиром и обоими сыночками, а также фото с младшеньким и милый кадр спящих братьев.

Кроме того, звезда выложила видео, на котором ее младший сын Селим-Гирай играет мелодию на детском музыкальном инструменте - мальчик увлеченно щелкает по клавишам.

А старший сын Эмир-Рахман занял первое место на спортивных соревнованиях, чем его мама очень горда.

Джамала покорила новыми кадрами с сыновьями (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Сьогодні моєму наймолодшому півтора року. Обожнюю цей вік. А ось його перша мелодія. А старший посів друге місце на змаганнях з бразильського джиу-джитсу. Мої: маленький і ще менший!
Одна за одною хвилі пройдуть
Як сонце над морем, освітлю ваш путь", - поделилась достижениями малышей Джамала.

Также певица поздравила всех с праздником святого Николая, что отмечается 19 декабря.

"Хочу, щоб сьогодні всі-всі діти були щасливими і знайшли під подушкою, на подушці, поряд з подушкою все, чого бажають. А я точно знаю, що більше за іграшки, вони мріють про нашу любов! Заради них готова завжди вести себе добре. Нехай мрії здійснюються і навколо безліч щасливих людей. Вітаю зі святом", - написала исполнительница.

Подписчики оставили растроганные комментарии под публикацией.

  • На мужа становится похож! Эмирчик машалла, пельван, настоящая звезда, с улыбкой побеждает!
  • Молодець, бажаю багато гарних перемог!
  • Очень классные мальчишки. А любовь Ваша и забота очень чувствуется.
  • Поздравляю, Джа. Умничка Эмирка. С праздником
  • Старший схожий на маму, а молодший на тата
  • Сладкий чемпион
  • Зі святом, які ви чудові
  • Прекрасная семья

Напомним, ранее Джамала очаровала редким семейным выходом в свет с мужем и старшим сыном.

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Джамала