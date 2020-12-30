Джеджула показал фото с Каменских в откровенном наряде: все вопросы к Потапу

Популярный ведущий и шоумен Андрей Джеджула опубликовал фотографию с украинской певицей Настей Каменских, на котором артистка была в откровенном наряде.

Настя позировала в черном комбинезоне с высокими прозрачными вставками, которые оголяют ноги и бедра. При этом из-под сетки выглядывает кайма ее нижнего белья. Данный снимок Джеджула опубликовал на своей странице в Instagram.

Андрей Джеджула и Настя Каменских (фото: instagram.com/djedjula)

"Настя, знаю тебя много лет, и всегда, твои выступления и с Лешей, в составе Потап и Настя, и теперь, как NK, всегда праздник для гостей, и беспроблемная работа для меня как организатора праздника и ведущего!" - написал шоумен.

"Зачем вообще на ней эти трусы?" - поинтересовалась подписчица.

"Все вопросы к Потапу. Я одет", - отшутился Джеджула.

Другие же пользователи сети отметили, что Настя Каменских хорошо выглядит в любом образе.

Стоит отметить, что беременная экс-жена Джеджулы угодила в больницу после откровений о домашнем насилии. Юлия Леус лежит на сохранении и проходит курс капельниц. Она заявила, что здоровье ее малышки оказалось под угрозой, и виновником этого является шоумен.

Андрей и Юлия развелись через два года после свадьбы. Женщина призналась, что именно она была инициатором разрыва отношений. По ее словам, недопонимание появилось из-за конфликтов Джеджулы с ее дочерью от первого брака.

Ранее Джеджула рассказал о тяжелом отравлении своей дочери в одной популярной сети ресторанов.