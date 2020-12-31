Джеджула высказался об обвинениях беременной жены: ей не понравилось фото с Каменских

Андрей Джеджула прокомментировал обвинения своей беременной жены в домашнем насилии. Юлия Леус в прямом эфире Instagram рассказала, что шоумен создал образ "щедрого и идеального семьянина", а на самом деле экономил практически на всем.

Джеджула завил, что у его жены повышен гормональный фон поэтому она себя так ведет. Он также признался в интервью "КП в Украине", что дома жена в него иногда бросается посудой. При этом в данное время произошел приступ ревности из-за фотографии с Настей Каменских, которую шоумен опубликовал на своей странице в Instagram.

Андрей Джеджула с Настей Каменских (фото: instagram.com/djedjula)

"Ей не понравилось, что я выставил фотографию с Настей Каменских с работы. Скажем так, якобы для нее она недостаточно была одета. Я Настю очень давно знаю, у нас дружеские отношения. Вы же видите, я на это никак не реагирую", - заявил Джеджула.

Также комментируя заявление жены о домашнем насилии, Джеджула посоветовал ей обратиться с заявлением в полицию и снимать побои, если такое действительно было.

Стоит отметить, что Юлию Леус госпитализировали из-за угрозы прерывания беременности. Женщина рассказала, что муж ее не навещал. Джеджула же говорит, что не хочет навещать потому, что она манипулирует им, и вся история с больницей кажется нереальной.

По словам шоумена, у Леус есть на карте достаточная сумма денег, чтобы ни в чем себе не отказывать. Он также признался, что у него натянутые отношения с мамой жены и ее взрослой дочерью.

Ранее, Джеджула рассказал о тяжелом отравлении своей дочери в одной популярной сети ресторанов.