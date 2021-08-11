Дженнифер Лопес отправилась на свидание с Беном Аффлеком в "подвенечном" наряде: скоро свадьба?

В сети тут же принялись обсуждать, что таким образом она делает Бену прозрачный намек.

Дженнифер и Бена застали за совместной прогулкой. Они неспешно шли по улице в весьма официальных нарядах. Актер надел черные брюки, белую рубашку, а также бежевый пиджак. Певица же подчеркнула плоский живот и крутые бедра стильным костюмом кремового оттенка. Ассиметричного кроя юбка с оборками, а также блуза с широкими рукавами и завязками на талии сделали ее похожей на невесту.

Образ дополнили бежевого цвета босоножки, небольшая сумочка песочного оттенка, а также крупные серьги-кольца и колье. Пара смотрелась, как всегда: гармонично и мило. Кажется, влюбленные окончательно "притерлись" друг к другу после 17 лет отеношений с другими людьми. И теперь даже образы подбирают в одном стиле. А может, пара намекает, что скоро в ЗАГС?

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: скрин instagram.com/cinema.ketab.iran)

Говорят, кстати, что Бен мечтал сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца еще на ее день рождения. Однако пока что Дженнифер получила в подарок украшения с именем самого жениха.