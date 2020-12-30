В джинсах и с голой грудью: полуобнаженная Хлое Кардашьян взорвала сеть аппетитным телом

Хлое Кардашьян - одна из знаменитых во всем мире сестер - пожалуй, не так часто фигурирует в светских хрониках. Тем не менее, 36-летняя бизнесвумен активно ведет свой блог и старается впечатлять фолловеров откровенными нарядами, продуманными до мелочей. И выходит у нее не хуже Ким, Кендалл или Кайли!

В этот раз она наделала шума среди своих подписчиков, поскольку выбрала максимально горячий образ. Хлое примерила облегающие голубые джинсы с высокой посадкой, которые дополнила ботильонами на шнуровке на высоких шпильках. На руке у нее красуется браслет с бриллиантами. Завершает знойный аутфит изысканный маникюр, яркий макияж и гладкая укладка. Но главная изюминка лука - голая грудь, потому что верх девушка решила не надевать. Аппетитные формы она прикрывает руками, глядя в камеру загадочно и маняще.

Хлое в новом горячем образе (фото: instagram.com/khloekardashian)

"Вау", "Нереально круто", "Ты просто сделала всех", "Фигура мечты", "Невероятная", - не могут остановиться фанаты девушки, которых у нее на странице уже более 125 миллионов.

Напомним, Хлое - 3-ая дочь известного адвоката Роберта Кардашьяна и светской львицы Крис Дженнер. У девушки есть дочь Тру Томпсон, которую она родила в 2018-м году от известного баскетболиста Тристана Томпсона. С отцом ребенка она рассталась, по слухам, из-за его многочисленных измен. Парень много раз пытался наладить отношения с Хлое, но красавица призналась: она простила экс-возлюбленного, но не готова вновь строить с ним семью.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер восхитила роскошной фигурой в "невидимом" топе.