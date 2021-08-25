В джинсах и без макияжа: 58-летняя Деми Мур показала честное фото из реальной жизни

Деми Мур на фото позирует в синих джинсах, белой футболке, а также кедах с леопардовыми носками. Лук 58-летней звезды дополняют очки. Деми не стала делать макияж, но ее лицо буквально светится красотой и счастьем. Она сидит посреди комнаты в окружении своих питомцев - семи щенков.

Деми Мур со своими щенками (фото: instagram.com/demimoore)

"Обед с моей командой", - написала голливудская дива и многодетная мама. Поклонники звезды отметили, что она выглядит просто отлично. И что это самое милое фото, которое они видели за последнее время. "Ты так великолепна", "Ты выглядишь отлично", "Что за прекрасные малыши", "Отличная команда", "Ты даешь мне мотивацию", - пишут знаменитости поклонники.