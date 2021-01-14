ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В джинсах и откровенном топе: 53-летняя Николь Кидман покорила стройной фигурой

Новина українською → Австралия, Четверг 14 января 2021 18:32
В джинсах и откровенном топе: 53-летняя Николь Кидман покорила стройной фигурой Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)
Автор: Lite

Николь Кидман показала новое фото, сделанное для Vogue Australia. На нем актриса предстала в достаточно откровенном образе: голубых классических джинсах и топе, которые оголили живот 53-летней голливудской звезды, плечи и руки. Образ знаменитости дополнили стильный чокер-шнурок, а также браслеты. В руках она держит джинсовый пиджак. Волосы ей собрали в небрежный пучок - это сделало лук молодежным и стильным. Она весело смеется, закинув голову, и выглядит свежей и сияющей.

В джинсах и откровенном топе: 53-летняя Николь Кидман покорила стройной фигуройНиколь Кидман в стильной съемке для Vogue (фото: instagram.com/nicolekidman)

В подписи Николь назвала себя "девушкой с фермы", а фанаты выразили намного более красноречивые мнения. "Вау, как прекрасна", "Всегда восхитительна, внутри и снаружи", "Люблю тебя", "Черт!", "Королева", "Икона", - такими комплиментами наградили звезду фолловеры.

Ранее Кидман выложила в сеть трогательное видео, на котором позирует с дочками. Девочки и мама одеты в светлые наряды, они весело кружатся посреди парка, играют и наслаждаются солнечным деньком. Николь написала, что это прекрасные воспоминания, которыми она рада поделиться.

Николь с дочками (видео: instagram.com/nicolekidman)

Напомним, ранее супруга Кита Урбана отметила день рождения одной из дочерей, выложив в сеть трогательное фото.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Николь Кидман актриса модель
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Минздрав и полиция проверят горнолыжные курорты насчет соблюдения карантина
Роман Тверденкоредактор ленты новостей Минздрав и полиция проверят горнолыжные курорты насчет соблюдения карантина