Джинсы и блейзер: Кейт Миддлтон вышла в свет в безупречном casual-образе

Кейт была как всегда в приподнятом настроении, общительная и улыбчивая. Она пообщалась с директором музея - доктором Дугом Гурром, а также местными школьниками. Таким образом, Миддлтон узнала все о работе проекта, который старается привлечь как можно больше детей и молодежи.

Кейт в музее (видео: instagram.com/DukeandDuchessofCambridge)

Образ Кейт также был вполне в молодежном стиле - безупречный кэжуал-наряд отлично смотрелся на стройной фигуре жены принца Уильяма. Лук составили белый топ, синие укороченные джинсы, приталенный блейзер с накладными карманами от Chloe лососевого цвета, а также белые кеды от Veja.

Из аксессуаров Кейт подобрала актуальные цепочки с подвесками, а также обручальное кольцо и мелкие серьги. Волосы ей уложили в пышную укладку, распустив по плечам, а в макияже выделили глаза. Получилось, как всегда, стильно и гармонично!