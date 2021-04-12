Что за фривольности! Екатерина Кухар блеснула изящной фигурой в бикини

Украинская прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар вместе с мужем Александром Стояновым отправилась на Шри-Ланку, где нежится в Индийском океане и греется на солнышке. 39-летняя знаменитость уже успела порадовать поклонников и соблазнительными фото в купальнике.

Екатерина эффектно позировала в сверкающем "радужном" бикини и солнцезащитных очках, показывая свою точеную фигурку со всех сторон. Снимки сделаны в панорамной бассейне на фоне пальм и океана на заднем плане.

Екатерина Кухар показала фигуру в бикини на Шри-Ланке (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар также рассказала о легендах, связанных с островом.

"Древние легенды гласят, что Шри-Ланка — это Эдемский Сад... Здесь есть гора, на вершине которой в камне можно рассмотреть отпечаток человеческой ноги. Согласно легенде, это след первого человека, а сам остров, соответственно, — Эдемский сад. Это самая точная метафора, описывающая ощущение от острова: почти нетронутый цивилизацией рай, где слоны забредают на огороды, чтобы поживиться огурцами, где улитки размером с ладонь, а леса так густы, что в них легко потеряться. Но я думаю, что если бы это было правдой, то было бы не яблоко раздора... А папайя или манго!" - написала прима-балерина.

Подписчики засыпали Екатерину восторженными комментариями, сравнив ее с Русалочкой и Афродитой.