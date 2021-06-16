"Единое целое": Холостяк 11 Заливако взбудоражил страстными поцелуями с Богдан в Турции

Холостяк 11 Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан свободно могут демонстрировать пылкие чувства друг к другу на публике и делиться совместными фото. Три месяца пара была в вынужденной изоляции пока проект шел по ТВ. За это время они лучше узнали друг друга и лишь укрепились в своем выборе. В летний отпуск влюбленные решили отправиться в Турцию, а именно – в Каппадокию.

На страничках Ани и Миши в Instagram появились красочные фотоотчеты.

Девушка показала снимок на фоне каменистых горных ущелий в компании любимого. Михаил обнимает Анна за талию, покрепче прижав ее к себе. На девушке – трендовая джинсовая светлая юбка, белая удобная майка и красная бейсболка.

"Еще одно наше совместное путешествие. Как же круто разделять вместе эти эмоции. Каппадокия летит в копилку сбывшихся желаний. Впереди еще много-много городов и стран, которые мы хотим посетить вместе", - поделилась планами пары избранница бизнесмена.

Анна и Михаил наслаждаются поездкой в Турцию (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Михаил же показал более раскрепощенный кадр с любимой – пара запечатлена в момент поцелуя. Влюбленные позируют на смотровой площадке, а у них ног расстилаются бескрайние просторы.

Михаил и Анна не стесняются своих чувств (фото: instagram.com/kanyeeebear)

"Классно, когда вместе всегда есть что делать. Еще один полет - полет нормальный. И да, тебе идет красный цвет", - заверил он любимую. "Мой Мишка", - оставила комментарий под жарким кадром Анна. Поклонники пришли в восторг от созерцания пары.