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Ни единой морщинки: 51-летняя Кэтрин Зета-Джонс покорила натуральной красотой

Автор: Lite

Кэтрин Зета-Джонс показала новое фото, которое заставило ее фанатов ахнуть. 51-летняя актриса выглядит невероятно молодой, ее кожа излучает здоровье и свежесть. А на лице не заметишь ни одной морщинки. Разумеется, здесь явно поработали и ретушеры, но тот факт, что Кэтрин по-прежнему прекрасна, словно ей лет так на 10 меньше, также отменить нельзя. Кэтрин снялась для новой рекламной кампании косметики, которую разработала для собственного бренда.


Кэтрин восхитительна (фото: instagram.com/catherinezetajones)

"Нашла минутку, чтобы поблагодарить вас всех за вашу потрясающую поддержку моих запусков @casazetajones в этом году. Я люблю вас всех и очень возбуждена от осознания, что еще ждет Casa Zeta!! И моей команде Casa… Я бы не справилась без вас всех!", - написала супруга Майкла Дугласа под фото, где держит в руках косметику и лучезарно улыбается своей фирменной голливудской улыбкой.


Актриса по-прежнему прекрасна (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Фанаты стали отвечать ей комплименты и восхищаться. А также выспрашивать секрет ее красоты. Но, разумеется, как мудрая женщина, она не стала выдавать их. Кстати, Кэтрин не раз признавалась, что источник вечной молодости - ее семья и дети, которые невероятно заряжают ее.

Ранее мы писали, что Кэтрин Зета-Джос продемонстрировала лицо крупным планом.

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