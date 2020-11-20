UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ни единой морщинки: 54-летняя Сальма Хайек поразила красотой на фото крупным планом

Автор: Lite

Звезда знает, как восхитить фанатов

Сальма Хайек умеет сделать так, чтобы фанаты восхищались несколько дней, всего одним постом. Для этого 54-летней звезде стоит всего лишь запостить очередное селфи. Новый пост актрисы посвящен выходу нового фильма с участием Скарлетт Йоханссон "Черная вдова". Но поклонники смотрели только на цветущий внешний вид знаменитости.

Новое фото 54-летней звезды (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма позирует в черной бейсболке с принтом плаката вышеупомянутого кино. На фото, которое сделано крупным планом, видно только лицо Хайек без единой морщинки и признаков усталости. Гладкая кожа Сальмы так и светится красотой и молодостью. Макияж звезда в этот раз сделала достаточно яркий, с длинными ресницами, коричневыми тенями, а также розовыми румянами. Волосы она выровняла, распустив их по плечам. Из аксессуаров актриса предпочла крупные серьги-кольца и массу цепочек на шее. К слову, этот тренд поддерживают практически все знаменитости.

"Черная кепка смотрится восхитительно на тебе", "Вау", "Ты не меняешься", "Вечно молодая", "Ты так прекрасна", "Богиня", "Как можно быть такой красивой", "Прекрасна душой и сердцем", - тут же отозвались фанаты, готовые каждую минуту хвалить свою любимицу.

Ранее мы писали, что Сальма показала и вовсе фото без макияжа, "защитив" свою естественную красоту и молодость.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Сальма Хайекактриса