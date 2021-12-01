Эффект неожиданности: Леся Никитюк внезапно заявила, что вышла замуж

Леся Никитюк вполне могла бы стать новой "Холостячкой" страны – ведь именно о ее кандидатуре говорил ведущий проекта Григорий Решетник. Но звезда огорошила признанием на финале шоу "Танцы со звездами 2021". Так, Леся стала приглашенной судьей последнего эфира самого танцевального шоу страны этого года. Леди Ле ответила ведущей бэкстейджа Миле Еремеевой на вопрос о своем семейном положении.

Мила задала коллеге вопрос, который давно беспокоит ее поклонников. "Леся, когда же замуж? Когда личная жизнь?" – спросила Еремеева. "Так я уже вышла", – ошарашила заявлением Леся.

Леся Никитюк скрывает личную жизнь (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"За кого?" – уточнила удивленная ведущая. Но Леся решила не развивать тему и тут же нашлась с ответом: "Реклама".

К слову, ведущая призналась что снимается в сериале под названием "Леся здеся". Перваясерия уже отснята, а сам ситком основан на историях из жизни звезды.

Никитюк очень мало рассказывает о личной жизни и скрывает ее. В январе этого года в интервью Дмитрию Гордону Леся призналась – ее отношения терпят крах из-за плотного и ненормированного рабочего графика, ведь не каждый мужчина готов мириться с ритмом жизни ведущей.