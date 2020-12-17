Эффектная Настя Каменских в соблазнительном красном платье: глаз не отвести!

Всегда горячая Настя Каменских показала свой новый лук. Так, на съемочной площадке шоу "Маска", где суперстар будет звездным детективом, она появилась в стильном и игривом образе.

Конечно, певица, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, не могла не поделиться страстными фото на своей странице в Instagram.

Как видно, для съемок на канале "Украина" Настя выбрала оригинальное мини ярко-красного цвета, полностью покрытое блестками. Драпированное платье имеет ассиметричный крой, с одной стороны его украшает объемный волан. Необычный наряд певица дополнила стильным колье-цепочкой и сразу несколькими сережками.

Высокая прическа в виде гульки и изящный макияж довершают стильный образ звезды.

"Обожаю детективы и загадки. Перед нами с вами встанет непростая задача – отгадать, кто же скрывается за маской. Шоу "Маска" скоро на канале "Украина", – написала NK на своей странице в соцсети.

Настя Каменских на съемках шоу "Маска" (фото: instagram.com/kamenskux)

Фолловеры сразу же оставили сотни комментариев под фото попдивы, отметив, что выглядит она просто роскошно.

Какая красивая

Какое платье шикарное

Какая сахарная леди

Очаровашка! Не узнать!

Красотулька

І сукня, і зачіска, і макіяж. Неперевершена!

Эффектная

Самая красивая в нашем шоу-бизе!

Это просто грандиозно!

Ранее Каменских шокировала фанатов новым цветом волос.

Также недавно Настя с Потапом развеселили поклонников смешным спортивным фото.