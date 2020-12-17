Эффектная Настя Каменских в соблазнительном красном платье: глаз не отвести!
Всегда горячая Настя Каменских показала свой новый лук. Так, на съемочной площадке шоу "Маска", где суперстар будет звездным детективом, она появилась в стильном и игривом образе.
Конечно, певица, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, не могла не поделиться страстными фото на своей странице в Instagram.
Как видно, для съемок на канале "Украина" Настя выбрала оригинальное мини ярко-красного цвета, полностью покрытое блестками. Драпированное платье имеет ассиметричный крой, с одной стороны его украшает объемный волан. Необычный наряд певица дополнила стильным колье-цепочкой и сразу несколькими сережками.
Высокая прическа в виде гульки и изящный макияж довершают стильный образ звезды.
"Обожаю детективы и загадки. Перед нами с вами встанет непростая задача – отгадать, кто же скрывается за маской. Шоу "Маска" скоро на канале "Украина", – написала NK на своей странице в соцсети.
Настя Каменских на съемках шоу "Маска" (фото: instagram.com/kamenskux)
Фолловеры сразу же оставили сотни комментариев под фото попдивы, отметив, что выглядит она просто роскошно.
- Какая красивая
- Какое платье шикарное
- Какая сахарная леди
- Очаровашка! Не узнать!
- Красотулька
- І сукня, і зачіска, і макіяж. Неперевершена!
- Эффектная
- Самая красивая в нашем шоу-бизе!
- Это просто грандиозно!
Ранее Каменских шокировала фанатов новым цветом волос.
Также недавно Настя с Потапом развеселили поклонников смешным спортивным фото.