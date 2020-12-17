ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ефектна Настя Каменських у спокусливій червоній сукні: очей не відвести!

Новость на русском → Київ, Четвер 17 грудня 2020 15:44
Ефектна Настя Каменських у спокусливій червоній сукні: очей не відвести! Настя Каменських вразила своїх фанатів (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Завжди гаряча Настя Каменських показала свій новий лук. Так, на знімальному майданчику шоу "Маска", де суперстар буде зірковим детективом, вона з’явилась у стильному та грайливому образі.

Звісно, співачка, якій першій вдалося підкорити серце світового слухача, не могла не поділитися пристрасними фото на своїй сторінці в Instagram.

Як видно, для зйомок на каналі "Україна" Настя обрала оригінальне міні яскраво-червоного кольору, повністю вкрите блискітками. Драпірована сукня має асиметричний крій, з одного боку її прикрашає об’ємний волан. Незвичайне вбрання співачка доповнила стильним кольє-ланцюжком та одразу кількома сережками.

Висока зачіска у вигляді гульки та витончений макіяж довершують стильний образ зірки.

"Обожнюю детективи та загадки. Перед нами з вами постане непросте завдання – відгадати, хто ж ховається за маскою. Шоу "Маска" скоро на каналі "Україна", – написала NK на своїй сторінці в соцмережі.

Ефектна Настя Каменських у спокусливій червоній сукні: очей не відвести!Ефектна Настя Каменських у спокусливій червоній сукні: очей не відвести!Ефектна Настя Каменських у спокусливій червоній сукні: очей не відвести!

Настя Каменських на зйомках шоу "Маска" (фото: instagram.com/kamenskux)

Фоловери одразу ж залишили сотні коментарів під фото попдіви, зазначивши, що виглядає вона просто розкішно.

  • Яка красива
  • Яке плаття шикарне
  • Яка цукрова леді
  • Чарівна особа! Не впізнати!
  • Красотулька
  • І сукня, і зачіска, і макіяж. Неперевершена!
  • Ефектна!
  • Найкрасивіша в нашому шоу-бізі!
  • Це просто грандіозно!

Раніше Каменських шокувала фанатів новим кольором волосся.

Також нещодавно Настя з Потапом розвеселили шанувальників смішним фото зі спорту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Настя Каменських
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Зараз світ все ще в розпалі пандемії, - ВООЗ
Сергій Щербина, Владислав Красінський, Анастасия Рокитна Зараз світ все ще в розпалі пандемії, - ВООЗ