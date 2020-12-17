Ефектна Настя Каменських у спокусливій червоній сукні: очей не відвести!
Завжди гаряча Настя Каменських показала свій новий лук. Так, на знімальному майданчику шоу "Маска", де суперстар буде зірковим детективом, вона з’явилась у стильному та грайливому образі.
Звісно, співачка, якій першій вдалося підкорити серце світового слухача, не могла не поділитися пристрасними фото на своїй сторінці в Instagram.
Як видно, для зйомок на каналі "Україна" Настя обрала оригінальне міні яскраво-червоного кольору, повністю вкрите блискітками. Драпірована сукня має асиметричний крій, з одного боку її прикрашає об’ємний волан. Незвичайне вбрання співачка доповнила стильним кольє-ланцюжком та одразу кількома сережками.
Висока зачіска у вигляді гульки та витончений макіяж довершують стильний образ зірки.
"Обожнюю детективи та загадки. Перед нами з вами постане непросте завдання – відгадати, хто ж ховається за маскою. Шоу "Маска" скоро на каналі "Україна", – написала NK на своїй сторінці в соцмережі.
Настя Каменських на зйомках шоу "Маска" (фото: instagram.com/kamenskux)
Фоловери одразу ж залишили сотні коментарів під фото попдіви, зазначивши, що виглядає вона просто розкішно.
- Яка красива
- Яке плаття шикарне
- Яка цукрова леді
- Чарівна особа! Не впізнати!
- Красотулька
- І сукня, і зачіска, і макіяж. Неперевершена!
- Ефектна!
- Найкрасивіша в нашому шоу-бізі!
- Це просто грандіозно!
Раніше Каменських шокувала фанатів новим кольором волосся.
Також нещодавно Настя з Потапом розвеселили шанувальників смішним фото зі спорту.