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Эффектная Настя Каменских в соблазнительном красном платье: глаз не отвести!

Автор: Lite

Всегда горячая Настя Каменских показала свой новый лук. Так, на съемочной площадке шоу "Маска", где суперстар будет звездным детективом, она появилась в стильном и игривом образе.

Конечно, певица, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, не могла не поделиться страстными фото на своей странице в Instagram.

Как видно, для съемок на канале "Украина" Настя выбрала оригинальное мини ярко-красного цвета, полностью покрытое блестками. Драпированное платье имеет ассиметричный крой, с одной стороны его украшает объемный волан. Необычный наряд певица дополнила стильным колье-цепочкой и сразу несколькими сережками.

Высокая прическа в виде гульки и изящный макияж довершают стильный образ звезды.

"Обожаю детективы и загадки. Перед нами с вами встанет непростая задача – отгадать, кто же скрывается за маской. Шоу "Маска" скоро на канале "Украина", – написала NK на своей странице в соцсети.

Настя Каменских на съемках шоу "Маска" (фото: instagram.com/kamenskux)

Фолловеры сразу же оставили сотни комментариев под фото попдивы, отметив, что выглядит она просто роскошно.

  • Какая красивая
  • Какое платье шикарное
  • Какая сахарная леди
  • Очаровашка! Не узнать!
  • Красотулька
  • І сукня, і зачіска, і макіяж. Неперевершена!
  • Эффектная
  • Самая красивая в нашем шоу-бизе!
  • Это просто грандиозно!

Ранее Каменских шокировала фанатов новым цветом волос.

Также недавно Настя с Потапом развеселили поклонников смешным спортивным фото.

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Новости Украины Настя Каменских