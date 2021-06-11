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Мы эгоисты: Андре Тан честно признался в ошибках, которые рушат брак

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Пятница 11 июня 2021 18:06
Мы эгоисты: Андре Тан честно признался в ошибках, которые рушат брак Андре Тан с экс-женой (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Татьяна Турчаникова

Недавно разведенный Андре Тан на своем опыте прочувствовал, к чему ведут на первый взгляд безобидные ошибки в отношениях.

Украинский дизайнер в своем Instagram собрал топ романтических сказок, в которые мы все часто верим, и честно сказал, чем они обычно заканчиваются.

Если хотите сохранить отношения, не думайте, что:

  • Партнер откажется от своих желаний и интересов

Мы эгоисты, такова уж наша природа. Часто мы концентрируемся на том, чего хотим мы сами, забывая о потребностях и ожиданиях партнера. В союзе должны быть счастливы оба, иначе рано или поздно отношениям придет конец. Важно говорить с партнером о его планах и о том, в каком направлении он хочет двигаться. Ищите те самые пересечения маршрутов!

  • Партнер должен читать ваши мысли

Мое любимое! Многим кажется, что, к примеру, подаренные по намеку или подсказке цветы - совсем не те эмоции, и это должно быть абсолютным сюрпризом. Но мне кажется, это довольно детская позиция. Другой человек не всегда знает, что и когда вас порадует. Так что просто скажите ему об этом.

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Мы эгоисты: Андре Тан честно признался в ошибках, которые рушат брак

Никто не обязан читать ваши мысли, уверен Андре (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

  • Любимый человек будет вас "дополнять"

Вы не половинка, а цельная личность. Только с таким подходом можно построить здоровые отношения. Не стоит ждать, что партнер удовлетворит все ваши потребности - в том числе в любви, внимании, признании. Учитесь быть самодостаточным!

  • Между вами "искра", которая никогда не погаснет

Отношения не могут быть с бабочками в животе круглые сутки до скончания веков. В них будут случаться и подъемы, и спады, и периоды затишья. Это абсолютно нормально. Главное - продолжать работать над ними.

Ранее мы писали, почему Андре Тан расстался со своей женой.

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