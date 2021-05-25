Андре Тан показал, какая длина одежды идеально подойдет разным типам фигуры: схема

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какая длина одежды будет смотреться на вас идеально, в зависимости от типа фигуры.

В своем Instagram он дал подробную схему, по которой легко можно определить, во что одеться, тобы выглядеть на все сто.

Кстати, большинство людей не являются представителями "чистого" типа фигуры. Поэтому воспринимать рекомендации по поводу длины одежды нужно с легкостью, понимая свои акцентные места и важность баланса.

Существует 5 основных типов фигуры:

Песочные часы: баланс бедер и груди / плеч; тонкая талия; вес распределяется равномерно.

На таком типе фигуры отлично сидит длина миди, джинсы 7/8.

Круг: узкие бедра и стройные ноги; плечи пропорциональны бедрам; талия не обозначена, может немного выходить за бедра.

Такому типу фигуры стоит внимательно смотреть, где заканчивается футболка, брюки и шорты подходят те же, что и первому типу.

Андре Тан рассказал, как одеться на собеседование, чтобы работа была ваша

Перевернутый треугольник: широкие плечи; узкие бедра; стройные ноги; часто объемные руки в верхней части.

Смотрите на схеме, где должны заканчиваться брюки и топы.

Треугольник: узкие плечи и грудная клетка; узкая талия; широкие бедра; объемные икры; чаще всего короткие ноги пропорционально туловищу.

Рукава покороче, брюки подлинее.

Прямоугольник: бедра на уровне плечей, нечеткая талия, равномерное распределение веса (очень спортивная фигура).

Как выбрать одежду по типу фигуры (фото: instagram.com/andre_tan_official)