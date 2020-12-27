Катя Осадчая похвасталась подарком сыну: в моем детстве таких не было

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала, как решила порадовать своего сына Ваню на один из праздников перед Новым годом. Знаменитость рассказала, что для нее собирать вместе с ребенком конструктор тоже было своего рода подарком. Кроме того, в Instagram Осадчая рассказала о собственном детстве, о каких игрушках мечтала и почему ей стало жалко Деда Мороза.

Телеведущая рассказала, что для нее подарок Ване является чем-то особенным. Она вспомнила о том, как играла со старшим сыном Ильей и сама загадывала на Новый год подарки.

"Помню, как много лет назад собирала LEGO с Ильей, и так увлекалась, что не было ясно, кто играет мать или сын :) И хотя в моем детстве таких наборов не было, но я всегда верила в чудеса! В пять лет загадала на Новый Год куклу размером с меня и очень волновалась за Деда Мороза, как же трудно ему будет такое найти", - вспомнила ведущая.

Знаменитость публикует трогательные снимки на фоне рождественской елки. Также видно, что Осадчая и Горбунов приготовили друг для друга еще немало подарков, ведь под новогодней красавицей еще много разноцветных и довольно немаленьких коробок в подарочной бумаге.

Екатерина Осадчая с сыном Иваном (фото: instagram.com/kosadcha)

Судя по публикации в Инстаграм-блоге звезды шоу “Светская жизнь”, это набор Лего, который ее сын попросил в письме у Деда Мороза.

Стоимость подарка по данным интернет-магазина составляет примерно от 700 до 1000 гривен. На нее и указали поклонники. Многие посчитали конструктор отличной идеей для развития мышления ребенка, но плохой - для голых ступней.

Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали первые фото со съемок "Голоса страны 11".

До этого Юрий Горбунов показывал, какой он подарок приготовил своему сыну на Новый год.