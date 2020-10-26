Экс-бойфренд Заворотнюк встречается с ее "копией": 100% сходство (фото)

Виктория Ворожбит очень похожа на Анастасию Заворотнюк

Российский актер и продюсер Сергей Жигунов, который в 2006-2008 годах встречался с Анастасией Заворотнюк, не так давно развелся с супругой ради девушки по имени Викторию Ворожбит. О разводе он сообщил 26 октября в своей социальной сети Instagram. Отношения между деятелем культуры и журналисткой завязались в начале этого года, однако решиться на такой серьезный шаг продюсер смог только недавно.

Жигунов опубликовал фотографию свидетельства о расторжении брака со своей супругой. При этом, актер решил скрыть год рождения своей бывшей жены от посторонних глаз.

Сергей Жигунов развелся с Верой Новиковой (фото: instagram.com/zhigunov_sergey)

Сергей Жигунов и Вера Новикова впервые поженились в 1980-х годах, однако в 2007 году пара рассталась из-за романа артиста с Анастасией Заворотнюк. В 2009 году они снова воссоединились. Теперь снова расстались, при чем из-за "копии" Анастасии Заворотнюк.

После того как журналисты построили догадки о романе Сергея Викторовича с Викторией Ворожбит, Виктор Суханов (бывший муж женщины) удалил с канала рабочие интервью и проекты, созданные его супругой. Сами "влюбленные" никак не комментировали появившиеся слухи, однако в 2020 году в Instagram-аккаунтах обоих появились схожие фотографии.

Как только стало известно о романе между продюсером и журналисткой, в сетях девушку сразу прозвали "копией" Заворотнюк. И это не удивительно, ведь женщины до удивления похожи.

Виктория Ворожбит (фото: instagram.com/vikavorozhbit)

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Что известно о состоянии Анастасии Заворотнюк

Коллега актрисы Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" Виктория Пьер-Мари в эфире программы "Основано на реальных событиях" на телеканале НТВ рассказала о ее состоянии. По словам Пьер-Мари, Заворотнюк прикована к кровати, и тяжелее всего приходится ее мужу.

"Когда человек прикован к кровати, когда многочисленные походы к врачам, в палаты, клиники, сбор денег, это может выбить из колеи любого нормального здорового человека", — поделилась она в недавнем интервью.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам впервые за полгода.

Ранее мы писали о том, что говорят врачи о состоянии Анастасии Заворотнюк и когда артистка сможет вернуться в кино.

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