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Экс-НеАнгел Вика показала грудь в постели и заговорила о любовных утехах: могу порекомендовать

Новина українською →
Четверг 30 сентября 2021 16:37
Экс-НеАнгел Вика показала грудь в постели и заговорила о любовных утехах: могу порекомендовать Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)
Автор: Styler

После новости о распаде НеАнгелов, Виктория Смеюха объявила о старте сольной карьеры и даже презентовала первый трек. Она активно развивается в творческом плане, много путешествует и радует поклонников фото из поездок. В том числе и горячими кадрами со своим участием.

Новое фото в Instagram звезды вызвало шквал эмоций у ее подписчиков.

Певица расположилась на кровати в пижаме на запахе без бюстгальтера. Она сидит по-турецки, а на коленях держит поднос с аппетитным завтраком – на тарелке лежат круассаны, сырники, фрукты. На втором блюде – то же и яичница с тостом.

Похоже, артиста завтракает не одна, а в компании молодого человека, ведь ее пост написан в игривой форме и речь там идет не только о важном приеме пищи в начале дня, но и о любви!

Экс-НеАнгел Вика показала грудь в постели и заговорила о любовных утехах: могу порекомендовать

Виктория показала свой пикантный завтрак (фото: instagram.com/vikanablack)

"Люблю ежедневные завтраки, обеды и ужины, и в наших силах сделать из них праздник! Это я не про круассан и сырники на подносе, а про настроение, если что. Могу еще порекомендовать высоко-любовные утехи. Ничто так не красит, как любовь", – считает Виктория.

Подписчики артистки разделили ее мнение, а также порадовали сескапильную красотку комплиментами.

  • Любовь лучшее что может быть
  • Прекрасная
  • Красавица
  • Секси
  • Вкусняшка! Я не про еду
  • Викуля, тебе идет быть влюбленной
  • Бомба
  • Ух какая женщина! Сладенькая клубничка

Судя по "сторис", Виктория отдыхает в загородном помлексе. Она наслаждается СПА-процедурами, не забывает о тренировках и показывает, как проводит время вечером в ресторане. Похоже, автором ее контента стал некий загадочный молодой человек, которого певица скрывает.

Напомним, что ранее Виктория пожаловалась на пережитые серьезные проблемы со здоровьем.

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