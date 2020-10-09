Экс-Nikita высказалась о конфликте Мейхер и Димопулос на Танцах со звездами 2020 и раскрыла тайны шоу

Экс-участница группы Nikita Анастасия Кумейко, а сейчас - DJ NANA, два года назад стала участницей шоу "Танцы со звездами 2018", но появилась на главном паркете страны не в качестве знаменитости, а как партнерша Николая Тищенко. Пара продержалась в проекте четыре эфира подряд, а затем выбыла, зато певица получила колоссальный опыт и …травмы. Теперь же девушка решила раскрыть некоторые закулисные детали шоу, а также высказалась об экранном конфликте Надежды Мейхер и Санты Димопулос – главных фавориток "Танцев со звездами 2020".

Анастасия заявила, что не верит в стычки двух экс-участниц "ВИА Гры", ведь знает, как создаются подобные ситуации в рамках шоу, о чем она рассказала в программе "Без комплексов" в интервью для YouTube-канала Олицкая.

"Я знаю, как что делается. Как кому что говорится, когда пишутся интервью, как настраивают каждого из участников, чтобы он что-то сказал, чтобы это прозвучало вот так вот. Я в эти конфликты не верю. Танцуйте так, чтобы зритель получил удовольствие", - посоветовала она.

Анастасия Кумейко раскрыла закулисные тайны "Танцев со звездами"

Девушка верит в зарождение любви на паркете, ведь из-за длительных тренировок к партнеру привыкаешь.

Она отметила, что сама могла бы участвовать в проекте в качестве звезды, но решила выйти на главный паркет страны как танцовщица и партнерша приглашенной знаменитости.

"Это было бы слишком легко для меня. Например, как сейчас для некоторых участников, которые занимались танцами, бальными танцами. Понятно, что эти люди танцуют так, что можно на соревнования Blackpool уехать сразу", - прокомментировала уровень подготовки фавориток проекта Анастасия.

Напомним, что ранее экс-Nikita Анастасия Кумейко высказалась об отношениях с Дашей Астафьевой.

К слову, Санта Димопулос сделала личные признания о Танцах со звездами 2020.