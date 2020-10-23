Экс-ВИА Гра откровенно рассказала о своей борьбе с серьезным заболеванием
Артистка лечилась от болезни с рождения и до окончания школы
Бывшая участница группы "ВИА Гра", популярная артистка и ведущая Алена Винницкая откровенно рассказала об опасной болезни, от которой страдала с детства, и своей многолетней борьбе с недугом. Украинская певица призналась, что почти вся юность проходила по маршруту "больница-санаторий".
Винницкая в программе "Зірковий шлях" отметила, что благодаря пережитым в детстве многочисленным медицинским процедурам теперь она болеет довольно редко.
Артистка рассказала, что родилась уже с болезнью, и роды у ее мамы даже принимали в инфекционном отделении. Сразу после рождения ее изолировали, и первые 1,5 месяца она оставалась вообще без матери.
"Есть такая болезнь - стафилококк. Она не очень хорошая, и можно сказать - страшная, даже смертельная в некоторых случаях", - говорит Винницкая.
И для Алены первые три года жизни прошли при тяжелой форме болезни, а лечение "отзывалось" множеством осложнений.
Алена Винницкая и Надежда Грановская из раннего состава группы "ВИА Гра" (фото: zvezdy.com.ua)
Также экс-"ВИА Гра" рассказала, как в детском садике воспитатели находили "способ" ее накормить: если девочка не хотела кушать, то просто приглашали медсестру из медпункта.
"Я так боялась, что меня сейчас куда-то уведут к этим людям в белых халатах, что быстро все съедала", - вспоминает звезда.
Медленно, но уверенно, недуг все же отступал - и полное выздоровление растянулось на долгие годы, а после частых медицинских осмотров девочку обычно отправляли в санаторий.
Алена Винницкая (фото: instagram.com/alenavinnitskaya)
"Такое болезненное состояние длилось где-то до окончания школы, до 11 класса. Конечно, все меньше и меньше, но все равно у меня при регулярных осмотрах что-то находили", - рассказала она.
Сейчас артистка и ведущая вспоминает об этом с улыбкой, а такой опыт привил Винницкой уважительное отношение к медикам и благодарность.
Ранее Алена Винницкая рассказала, как карантин повлиял на ее карьеру певицы.
Напомним также, что весной экс-"ВИА Гра" рассказала, что ее муж заразился коронавирусом.