Экс-ВИА Гра откровенно рассказала о своей борьбе с серьезным заболеванием

Бывшая участница группы "ВИА Гра", популярная артистка и ведущая Алена Винницкая откровенно рассказала об опасной болезни, от которой страдала с детства, и своей многолетней борьбе с недугом. Украинская певица призналась, что почти вся юность проходила по маршруту "больница-санаторий".

Винницкая в программе "Зірковий шлях" отметила, что благодаря пережитым в детстве многочисленным медицинским процедурам теперь она болеет довольно редко.

Артистка рассказала, что родилась уже с болезнью, и роды у ее мамы даже принимали в инфекционном отделении. Сразу после рождения ее изолировали, и первые 1,5 месяца она оставалась вообще без матери.

"Есть такая болезнь - стафилококк. Она не очень хорошая, и можно сказать - страшная, даже смертельная в некоторых случаях", - говорит Винницкая.

И для Алены первые три года жизни прошли при тяжелой форме болезни, а лечение "отзывалось" множеством осложнений.

Алена Винницкая и Надежда Грановская из раннего состава группы "ВИА Гра" (фото: zvezdy.com.ua)

Также экс-"ВИА Гра" рассказала, как в детском садике воспитатели находили "способ" ее накормить: если девочка не хотела кушать, то просто приглашали медсестру из медпункта.

"Я так боялась, что меня сейчас куда-то уведут к этим людям в белых халатах, что быстро все съедала", - вспоминает звезда.

Медленно, но уверенно, недуг все же отступал - и полное выздоровление растянулось на долгие годы, а после частых медицинских осмотров девочку обычно отправляли в санаторий.

Алена Винницкая (фото: instagram.com/alenavinnitskaya)

"Такое болезненное состояние длилось где-то до окончания школы, до 11 класса. Конечно, все меньше и меньше, но все равно у меня при регулярных осмотрах что-то находили", - рассказала она.

Сейчас артистка и ведущая вспоминает об этом с улыбкой, а такой опыт привил Винницкой уважительное отношение к медикам и благодарность.

Ранее Алена Винницкая рассказала, как карантин повлиял на ее карьеру певицы.

Напомним также, что весной экс-"ВИА Гра" рассказала, что ее муж заразился коронавирусом.