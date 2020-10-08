Экс-"ВИА Гра" уехала делать карьеру в Казахстан после обвинений в романе с Меладзе

Бывшая участница культовой женской группы "ВИА Гра" Эрика Герцег отправилась в Казахстан
Бывшая участница женского коллектива "ВИА Гра" Эрика Герцег, которая около года наделала шума из-за якобы романа с Константином Меладзе, отправилась в Казахстан для того, чтобы построить там сольную карьеру.
Эрика покинула группу как раз в разгар карантина - в мае 2020 года. Теперь она рассказала в Instagram, что приехала в Казахстан за своей большой мечтой - начать сольный проект.
"Сейчас я окружена прекрасными, молодыми и талантливыми людьми.
Я работаю в городе Алматы с музыкальным лейблом и скоро мы покажем вам то, что создавали вместе", - написала знойная блондинка.
Она пообещала скоро показать новую себя, и сказала, что будет делать все искренне и с любовью. Эрика поблагодарила поклонников за поддержку.
Эрика Герцег начала сольную карьеру в Казахстане (видео: instagram.com/erikaherceg)
В свою очередь фаны в комментариях пожелали ей удачи и великих творческих свершений.
Напомним, что прошлой осенью в сети появилась информация о том, что 56-летний Констанин Меладзе давно уже закрутил роман с 32-летней певицей, но скрывает эти отношения из-за своей жены Веры Брежневой.