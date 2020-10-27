EL Кравчук раскрыл секрет своей молодости: называется это зебрафинч

Певец EL Кравчук (Андрей Остапенко-Кравчук) не жалеет себя, когда дело касается физических упражнений, а успокаивает нервную систему медитацией.

Как же популярному артисту и "солдата любви" удается держать себя в форме и оставаться всегда молодым, несмотря на свой солидный возраст (певцу сейчас 43 года)? Все очень просто, на самом деле.

"Во-первых, это хореография, когда ты маечку выкручиваешь просто, у тебя литр воды выливается из нее", - говорит Кравчук в интервью "Зірковому шляху" на канале "Украина".

Интересно, что в свое время украинский поп-идол 90-х учился медитации у американского режиссера Дэвида Линча, там был еще Олег Скрипка.

"Удивительная встреча у нас была. Мы учились трансцендентальной медитации. Она открыла творческий потенциал, и я продолжаю этим заниматься. Минут 20 перед сном или днем, или перед съемкой, или перед концертом. У меня всегда какой-то ненормальный сон был. И мне посоветовал один врач, что есть такие птички. Если ты их поставишь рядом с кроватью, и только ты начнешь какое-то шевеление, только тогда они будут щебетать и тебя аккуратно будить. Называется это зебрафинч. Птички такие", - делится Андрей.

Такое впечатление, что он не стареет (фото: instagram.com/el_kravchuk_official)

Но есть вещи, перед которыми певец не может устоять.

"Я кофеман, можно так сказать. Я полюбил кофе на Кубе. Нужно пить 1-2 чашечки. Но я могу иногда и 5, честно", - признался он.

EL Кравчук всегда выглядит молодым (фото: instagram.com/el_kravchuk_official)

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