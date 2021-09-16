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Элегантные Осадчая и Горбунов сразили ярким выходом в свет: "оригинально и красиво"

Новина українською →
Киев, Четверг 16 сентября 2021 11:37
Элегантные Осадчая и Горбунов сразили ярким выходом в свет: "оригинально и красиво" Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвия Агаркова

Катя Осадчая после рождения третьего сына не собирается сбавлять обороты. Как и во время беременности, так и после появления на свет Данила, ведущая активно посещается громкие мероприятия ради съемок новых выпусков "Светской жизни". Часто на звездных туссовках ее сопровождает муж и коллега Юрий Горбунов. Так, парочка посетила громкое событие сентября – масштабное празднование 20-летия существования в Украине культового глянцевого модного издания ELLE.

И Юрий, и Катя разместили в Instagram красочные снимки, сделанные на берегу Днепра, где и проходило светское мероприятие, собравшее множество знаменитостей.

Ведущая выбрала для выхода в свет элегантный наряд с изюминкой: молочный костюм, состоящий из длинного кейпа и палаццо, дополнила ансамбль черной блузкой с длинным рукавом и своим фирменным аксессуаром – шляпкой с вуалью-сеткой со стразами и сверкающими декоративными подвесками. Она позировала в сумерках на пляже, а прекрасным живописным фоном стали панорамы Киева.

Элегантные Осадчая и Горбунов сразили ярким выходом в свет: &quot;оригинально и красиво&quot;

Элегантные Осадчая и Горбунов сразили ярким выходом в свет: &quot;оригинально и красиво&quot;

Катя Осадчая в этот вечер была сама элегантность (фото: instagram.com/kosadcha)

"Съемки по расписанию", - заявила ведущая.

В разделе "сторс" Катя поделилась селфи с мужем Юрием Горбуновым. Парочка увлеенно позировала на камеру, демонстрируя прекрасное настроение.

Элегантные Осадчая и Горбунов сразили ярким выходом в свет: &quot;оригинально и красиво&quot;

Элегантные Осадчая и Горбунов сразили ярким выходом в свет: &quot;оригинально и красиво&quot;

Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе дома и на работе (фото: instagram.com/kosadcha)

На странице Юрия также появились снимки с женой. Элегантные супруги запечатлены на фоне киевских пейзажей правого берега.

"Вечер! Киев! Берег Днепра! Мы!" – восторженно подписал совместный снимок с женой Юрий.

Элегантные Осадчая и Горбунов сразили ярким выходом в свет: &quot;оригинально и красиво&quot;

Юрий и Катя позировали на фоне заката на Днепре (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники отреагировали на снимки ведущих и одарили их комплиментами.

  • Какие вы красивые и счастливые
  • Наряд обалденный
  • Чудесные! Как же вы гармонично смотритесь вместе!
  • Катя - воплощение красоты стиля, умной и доброй женщины
  • Очень оригинально и красиво
  • Шикарная
  • Богиня красоты
  • Красотка

Также парочка успела посетить еще одно светское мероприятие за вечер - вечеринку Cartier, где они блистали среди звездных гостей.

Элегантные Осадчая и Горбунов сразили ярким выходом в свет: &quot;оригинально и красиво&quot;

Катя и Юрий побывала на двух громких вечеринках за вечер (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, что ранее Юрий Горбунов пояснил, почему назвал младшего сына Данилом.

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Катя Осадчая Юрий Горбунов
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