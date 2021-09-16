Элегантные Осадчая и Горбунов сразили ярким выходом в свет: "оригинально и красиво"
Катя Осадчая после рождения третьего сына не собирается сбавлять обороты. Как и во время беременности, так и после появления на свет Данила, ведущая активно посещается громкие мероприятия ради съемок новых выпусков "Светской жизни". Часто на звездных туссовках ее сопровождает муж и коллега Юрий Горбунов. Так, парочка посетила громкое событие сентября – масштабное празднование 20-летия существования в Украине культового глянцевого модного издания ELLE.
И Юрий, и Катя разместили в Instagram красочные снимки, сделанные на берегу Днепра, где и проходило светское мероприятие, собравшее множество знаменитостей.
Ведущая выбрала для выхода в свет элегантный наряд с изюминкой: молочный костюм, состоящий из длинного кейпа и палаццо, дополнила ансамбль черной блузкой с длинным рукавом и своим фирменным аксессуаром – шляпкой с вуалью-сеткой со стразами и сверкающими декоративными подвесками. Она позировала в сумерках на пляже, а прекрасным живописным фоном стали панорамы Киева.
Катя Осадчая в этот вечер была сама элегантность (фото: instagram.com/kosadcha)
"Съемки по расписанию", - заявила ведущая.
В разделе "сторс" Катя поделилась селфи с мужем Юрием Горбуновым. Парочка увлеенно позировала на камеру, демонстрируя прекрасное настроение.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе дома и на работе (фото: instagram.com/kosadcha)
На странице Юрия также появились снимки с женой. Элегантные супруги запечатлены на фоне киевских пейзажей правого берега.
"Вечер! Киев! Берег Днепра! Мы!" – восторженно подписал совместный снимок с женой Юрий.
Юрий и Катя позировали на фоне заката на Днепре (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Поклонники отреагировали на снимки ведущих и одарили их комплиментами.
- Какие вы красивые и счастливые
- Наряд обалденный
- Чудесные! Как же вы гармонично смотритесь вместе!
- Катя - воплощение красоты стиля, умной и доброй женщины
- Очень оригинально и красиво
- Шикарная
- Богиня красоты
- Красотка
Также парочка успела посетить еще одно светское мероприятие за вечер - вечеринку Cartier, где они блистали среди звездных гостей.
Катя и Юрий побывала на двух громких вечеринках за вечер (фото: instagram.com/kosadcha)
Напомним, что ранее Юрий Горбунов пояснил, почему назвал младшего сына Данилом.