Елена Кравец показала подросших двойняшек: совсем взрослые

Известная украинская актриса, а также звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец недавно давала комментарий Екатерине Осадчей. Задать вопрос ведущая подошла к знаменитости, когда та была в окружении семьи. В результате в объектив также попали двойняшки Иван и Екатерина.

Звезда стала мамой трижды - в 2003 году она родила дочь, Марию, а в 2016-ом - двойняшек Ивана и Екатерину. И на публике Кравец появляется в окружении уже семьи не первый раз. На этот раз актриса ведет младших детей на балет. Но звезда говорит - не высиживают длительные представления, хотя умиляют своим поведением.

Кроме того, супруги поделились, что отдали четырехлетних двойняшек Екатерину и Ивана на бальные танцы. Елена и Сергей также признались, что мечтают пойти заниматься латино-американской хореографией.

К слову старшая дочь Елены Кравец недавно праздновала день рождения, Марии исполнилось 18 лет. Звездная мама жалуется, что дочь ее с отцом на день рождения не позвала. При этом супруги рассказали, что вечеринка по случаю празднования совершеннолетия была достаточно массовой.