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Елена Кравец показала подросших двойняшек: совсем взрослые

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 08:51
Елена Кравец показала подросших двойняшек: совсем взрослые Елена Кравец (фото: instagram.com/lennykravets)
Автор: Анна Киселева

Известная украинская актриса, а также звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец недавно давала комментарий Екатерине Осадчей. Задать вопрос ведущая подошла к знаменитости, когда та была в окружении семьи. В результате в объектив также попали двойняшки Иван и Екатерина.

Об этом говорится в "Светской жизни".

Звезда стала мамой трижды - в 2003 году она родила дочь, Марию, а в 2016-ом - двойняшек Ивана и Екатерину. И на публике Кравец появляется в окружении уже семьи не первый раз. На этот раз актриса ведет младших детей на балет. Но звезда говорит - не высиживают длительные представления, хотя умиляют своим поведением.

Кроме того, супруги поделились, что отдали четырехлетних двойняшек Екатерину и Ивана на бальные танцы. Елена и Сергей также признались, что мечтают пойти заниматься латино-американской хореографией.

К слову старшая дочь Елены Кравец недавно праздновала день рождения, Марии исполнилось 18 лет. Звездная мама жалуется, что дочь ее с отцом на день рождения не позвала. При этом супруги рассказали, что вечеринка по случаю празднования совершеннолетия была достаточно массовой.

Напомним, что ранее актриса Елена Кравец прокомментировала свой уход из "Квартал 95". Юмористка перевоплотилась в легендарную Тину Тернер, выступив с хитом Simply the best. А в интервью за кулисами артистка сделала заявление о своем участии в "Женском квартале".

Ранее в сеть попали фото стильных интерьеров частного дома Елены Кравец в Киеве.

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