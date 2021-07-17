Элина Свитолина вышла замуж: история любви яркой спортивной пары в фото

Счастливые молодожены уже поделились кадрами со свадьбы в своих аккаунтах в соцсетях.

Для официальной церемонии 26-летняя Свитолина выбрала стильный белый комбинезон, который дополнила сиреневой верхней юбкой и такого же оттенка букетом – в тон костюма Монфиса. На фото новоиспеченные муж и жена слились в поцелуе на фоне женевского озера. Также теннисистка показала их руки с кольцами крупным планом.

"Лучший день моей жизни", – подписала снимки Элина.

Элина Свитолина вышла замуж (фото: instagram.com/elisvitolina)

Гаэль же выложил фото, на котором пара улыбается в объектив и протягивает вперед руки.

"Миссис и мистер Монфис", – написал француз.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис показали кадры со свадьбы (фото: instagram.com/iamgaelmonfils)

Свитолина и Монфис были знакомы задолго до того, как между ними завязались отношения. Они часто пересекались, выступая на одних и тех же турнирах в теннисном сезоне.

О том, что пара встречается, стало известно в январе 2019 года. Произошло это во время Australian Open. Француз приходил на ее матчи и сидел рядом с тренером в ее углу.

Недавно в интервью украинскому изданию Jet Setter теннисистка рассказала, как именно все началось.

"С Гаэлем мы были знакомы довольно давно, так как постоянно участвовали в одних и тех же турнирах. Но общались крайне мало: он знал, что я была в долгих отношениях, И вот в конце прошлого года после победы в итоговом турнире я поехала праздновать к парижским друзьям. Выставила фото в инстаграме, и Гаэль написал мне. Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было удивительное совпадение, что мы одновременно оказались в Париже, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хоть и сам родом из Парижа, живет в Женеве. Мы оба приехали отдохнуть всего на несколько дней", - поделилась Элина.

Сразу после того, как в Австралии об их романе узнали все, Гаэль и Элина запустили совместный аккаунт в Instagram, название которого составлено их их инициалов – g. (Гаэль) e. (Элина) m. (Монфис) s. (Свитолина) и слова life (жизнь). В нем они размещают забавные видео и действительно рассказывают о жизни теннисистов в туре, а также показывают фото с отдыха и выходов в свет.

Отметим, что у них не все было гладко - так, в июне 2020 года пара заблокировала совместный аккаунт, а украинка удалила со своих страниц совместные снимки,

А в феврале 2021 года Свитолина заявила о том, что она больше не встречается с Монфисом – пара решила сделать перерыв. Свитолина тогда написала: "у нас еще сохранилась любовь друг к другу, но... Просто два лучших друга поняли, что нужно разойтись и помочь друг другу жить максимально радостной и полной жизнью".

Но их история не закончилась - пара намекнула на восстановление отношений 31 марта и уже 3 апреля заявила о планах пожениться.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис - история любви (фото: instagram.com/g.e.m.s.life)

В комментарии сайту TennisTourTalk Элина поделилась некоторыми деталями того, как ей делали предложение.

"Это было очень неожиданно, я удивлялась происходящему. Я чувствовала, что Гаэль немного нервничает и что с нами что-то происходит. То, что случилось, стало самым настоящим сюрпризом. Конечно, это был действительно потрясающий момент для нас обоих. Поездка, в которую он меня взял, тоже стала сюрпризом. Те фотографии мы сделали в Швейцарии – так что было очень приятно, и пейзаж был очень красивым", - рассказала счастливая невеста.

Элина Свитолина объявила о помолвке (фото: instagram.com/elisvitolina)

Желаем Элине и Гаэлю счастья и долгих лет в любви!