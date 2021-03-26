Эмма Стоун родила мужу первенца - СМИ

Известная 32-летняя американская актриса Эмма Стоун и ее муж режиссер ТВ-шоу Saturday Night Live, комик Дэйв Маккари впервые стали родителями. Радостное событие в звездной семье произошло еще 13 марта, но об этом стало известно только сейчас.

О пополнении в семье актрисы и режиссера сообщило издание TMZ .

Новость стала известна благодаря инсайдерам, ведь сама пара не спешит делиться подробностями личной жизни. По словам источника близкого к звездной семье, ребенок появился на свет около 2 недель назад. Пол и имя малыша Эмма с мужем держат в секрете и никаких комментариев не дают.

Так, 5 января поклонников актрисы порадовала новость о том, что она беременна. Папарацци тут же стали "охотиться" на будущую маму и сделали снимки звезды в интересном положении. Скрыть окрулившийся животик Эмме не удалось.

Новость о беременности звезды подтвердила и дизайнер ювелирных украшений Това Малибу. Она написала в соцсети, что видела пару Эммы и Дэйва, и может с уверенностью заявить – актриса беременна.

Эмма - скрытный человек и личную жизнь предпочитает не выставлять напоказ (фото: GettyImages)

Эмма и Дэйв скрывали не только свой роман, который начался более трех лет назад, но и, если верить западным СМИ, брак.

В декабре прошлого года комик сделал любимой предложение, свадьбу запланировали на март, но тут вмешались обстоятельства – всемирная пандемия коронавируса.

Хоть официальной новости о браке не было, внимательные поклонники и пресса поняли, что скрытная парочка официально закрепила свои отношения – на безымянных пальцах левых рук Эммы и Дэйва еще осенью прошлого года была замечены обручальные кольца.