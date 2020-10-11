Такой я еще не была: Санта Димопулос рассказала о метаморфозах на Танцах со звездами 2020

Санта Димопулос уверенно идет к победе на шоу "Танцы со звездами 2020". Она не боится изнуряющих тренировок, профессиональных травм и других жертв, которые приходится приносить ради воскресного выступления на главном паркете страны. За грацией, легкостью и непринужденностью стоит колоссальный труд, о котором артистка открыто рассказывает поклонникам в Instagram.

Мудрая девушка старается во всем искать положительные стороны и не дает себе расслабиться. Так, Санта рассказала о том, какие внутренние изменения произошли с ней за время участия в шоу.

"Неделя, во время которой я едва успевала дышать, день сурка, который длился не 24 часа, а 6 дней, 7-й – самый важный", - подвела итоги артистка.



⠀Санта раскрыла в себе новые грани во время участия в "Танцах со звездами 2020" (фото: instagram.com/santadimopulos)

Она сравнила свою нынешнюю жизнь с одной бесконечной тренировкой и призналась, что в этот период часто теряется и не успевает за течением времени.

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"Растяжка, правильное дыхание, куда идет рука, куда нога… Куда иду я?! Я иду навстречу новой себе. Такой собранной, отдающейся процессу и увлеченной тем, что я делаю, – я еще не была. "Танцы…" открывают мне новую меня, новые границы моих собственных возможностей, о которых я даже не подозревала. Эти границы сдвигаются от эфира к эфиру: каждое воскресенье мне кажется, что ничего не получится, но в итоге получается лучше, чем ожидала. А на следующий эфир я снова ставлю планку чуть выше. Получится ли в этот раз? Смогу ли? Это новая Санта, с которой я только знакомлюсь", - разоткровенничалась знаменитость.

Напомним, что ранее экс-Nikita DJ NANA рассказала, что думает о конфликте Надежды Мейхер и Санты Димопулос на шоу "Танцы со звездами 2020".